У РФ "ліг" "Яндекс": атака дронів вивела з ладу дата-центр і понад 80 сервісів

Сотні ключових сервісів та хмарна інфраструктура "Яндекса" зупинилися після вибухів і атаки дронів у Володимирській області РФ.

У Володимирській області Росії повідомляють про атаку безпілотників і можливе пошкодження дата-центру компанії "Яндекс". Після повідомлень про вибухи російські користувачі почали масово скаржитись на масштабний збій у роботі хмарної інфраструктури та сервісів компанії "Яндекс". Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.

За попередніми даними, під удар потрапив великий дата-центр "Яндекса" у Володимирі, який розрахований на 2880 IT-стійок і має потужність 50 МВт.

Спочатку Telegram-канал Exilenova+ публікував кадри атаки безпілотників на Володимир та повідомляв, що дата-центр Yandex перебуває під атакою. Пізніше місцеві жителі повідомляли про гучні вибухи в регіоні та пожежу внаслідок атаки на дата-центр "Яндекс" у Володимирі, після чого інфраструктура почала сипатися.

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Згодом служба моніторингу Yandex Cloud Alert підтвердила, що внаслідок атаки БпЛА дата-центр зазнав пошкоджень і повністю припинив роботу.

Повідомлення служби моніторингу Yandex Cloud Alert Фото: Скриншот

Через аварію впала величезна кількість сервісів. Зокрема, зупинилися:

голосовий помічник Аліса та сервіс "Яндекс Музика";

платформа для відеозв'язку "Яндекс Телеміст" та "Яндекс Дім";

понад 80 ключових компонентів хмарної платформи Yandex Cloud (Compute Cloud, Kubernetes, бази даних PostgreSQL, ClickHouse, MySQL, YDB та інші);

корпоративні інструменти (Tracker, Wiki, Forms) та пошукові API.

Наразі проблеми в роботі сервісів зафіксувано в Казані, Самарі, Удмуртії, Владивостоці, Кузбасі, Брянську, Люберцях, Уфі та навіть у Сербії.

Масштабний збій "Яндекса" зачепив регіони РФ і навіть Сербію Фото: колаж Фокус

Також у соцмережах повідомляють про серйозні проблеми у суміжних сервісах, зокрема у роботі "Яндекс Таксі" в сусідній Білорусі. Фахівці продовжують оцінювати масштаб пошкоджень.

Два дата-центри "Яндекса" вже зазнали атак

Повідомлення про можливий удар у Володимирській області з’явилися після атак на два інші дата-центри компанії — у Сасові Рязанської області та Калузі.

За офіційною заявою "Яндекса" від 9 жовтня, у ніч із 7 на 8 жовтня дата-центр у Сасові зазнав серйозних пошкоджень унаслідок атаки безпілотників, а його роботу повністю зупинили. Наступного ранку атаки зазнав об’єкт у Калузі, де частина інфраструктури також вийшла з ладу. Компанія повідомила, що її працівники не постраждали.

Наслідки цих атак позначилися на роботі хмарної платформи. В офіційній історії інцидентів Yandex Cloud зазначено, що зона доступності ru-central1-b залишалася недоступною, а фахівці продовжували відновлювати інфраструктуру. Компанія також запровадила тимчасові обмеження на створення нових ресурсів, щоб допомогти клієнтам відновити роботу критично важливих сервісів.

У "Яндексі" наголошували, що поки не можуть назвати точні терміни відновлення обладнання на пошкоджених майданчиках.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони України знову атакували російський дронопорт поблизу Цимбулової в Орловській області, звідки РФ запускає безпілотники. OSINT-аналітики оприлюднили супутникові знімки, на яких видно вирви, пошкоджені укриття, пускову установку та зону зберігання БПЛА.

Раніше Фокус повідомляв, що в російській Калузі лунали вибухи. З опублікованих кадрів помітно, що місцева ППО обстріляла будинки замість збиття дронів.