У РФ "ліг" "Яндекс": атака дронів вивела з ладу дата-центр і понад 80 сервісів
Сотні ключових сервісів та хмарна інфраструктура "Яндекса" зупинилися після вибухів і атаки дронів у Володимирській області РФ.
У Володимирській області Росії повідомляють про атаку безпілотників і можливе пошкодження дата-центру компанії "Яндекс". Після повідомлень про вибухи російські користувачі почали масово скаржитись на масштабний збій у роботі хмарної інфраструктури та сервісів компанії "Яндекс". Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.
За попередніми даними, під удар потрапив великий дата-центр "Яндекса" у Володимирі, який розрахований на 2880 IT-стійок і має потужність 50 МВт.
Спочатку Telegram-канал Exilenova+ публікував кадри атаки безпілотників на Володимир та повідомляв, що дата-центр Yandex перебуває під атакою. Пізніше місцеві жителі повідомляли про гучні вибухи в регіоні та пожежу внаслідок атаки на дата-центр "Яндекс" у Володимирі, після чого інфраструктура почала сипатися.
Згодом служба моніторингу Yandex Cloud Alert підтвердила, що внаслідок атаки БпЛА дата-центр зазнав пошкоджень і повністю припинив роботу.
Через аварію впала величезна кількість сервісів. Зокрема, зупинилися:
- голосовий помічник Аліса та сервіс "Яндекс Музика";
- платформа для відеозв'язку "Яндекс Телеміст" та "Яндекс Дім";
- понад 80 ключових компонентів хмарної платформи Yandex Cloud (Compute Cloud, Kubernetes, бази даних PostgreSQL, ClickHouse, MySQL, YDB та інші);
- корпоративні інструменти (Tracker, Wiki, Forms) та пошукові API.
Наразі проблеми в роботі сервісів зафіксувано в Казані, Самарі, Удмуртії, Владивостоці, Кузбасі, Брянську, Люберцях, Уфі та навіть у Сербії.
Також у соцмережах повідомляють про серйозні проблеми у суміжних сервісах, зокрема у роботі "Яндекс Таксі" в сусідній Білорусі. Фахівці продовжують оцінювати масштаб пошкоджень.
Два дата-центри "Яндекса" вже зазнали атак
Повідомлення про можливий удар у Володимирській області з’явилися після атак на два інші дата-центри компанії — у Сасові Рязанської області та Калузі.
За офіційною заявою "Яндекса" від 9 жовтня, у ніч із 7 на 8 жовтня дата-центр у Сасові зазнав серйозних пошкоджень унаслідок атаки безпілотників, а його роботу повністю зупинили. Наступного ранку атаки зазнав об’єкт у Калузі, де частина інфраструктури також вийшла з ладу. Компанія повідомила, що її працівники не постраждали.
Наслідки цих атак позначилися на роботі хмарної платформи. В офіційній історії інцидентів Yandex Cloud зазначено, що зона доступності ru-central1-b залишалася недоступною, а фахівці продовжували відновлювати інфраструктуру. Компанія також запровадила тимчасові обмеження на створення нових ресурсів, щоб допомогти клієнтам відновити роботу критично важливих сервісів.
У "Яндексі" наголошували, що поки не можуть назвати точні терміни відновлення обладнання на пошкоджених майданчиках.
Нагадаємо, нещодавно Сили оборони України знову атакували російський дронопорт поблизу Цимбулової в Орловській області, звідки РФ запускає безпілотники. OSINT-аналітики оприлюднили супутникові знімки, на яких видно вирви, пошкоджені укриття, пускову установку та зону зберігання БПЛА.
Раніше Фокус повідомляв, що в російській Калузі лунали вибухи. З опублікованих кадрів помітно, що місцева ППО обстріляла будинки замість збиття дронів.