Вибухи зупинили поїзди: у Ростові невідомі дрони атакували важливий міст (фото)

Залізничний розвідний міст у Ростові-на-Дону зазнав удару, перервавши критично важливу логістику окупантів на південний фронт.

У російському Ростові-на-Дону вночі 10 жовтня пролунала серія потужних вибухів. Внаслідок атаки безпілотників було пошкоджено розвідний залізничний міст на ділянці між Ростовом і Батайськом. Через пошкодження рух поїздів обома коліями тимчасово зупиняли, а десятки пасажирських рейсів вибилися з графіка. Про це повідомляв Telegram-канал Supernova+, а також пресслужба Північно-Кавказької залізниці (Північно-Кавказька залізниця, гілка Російських залізниць).

"Сьогодні, 10 жовтня, внаслідок атаки БПЛА, на ділянці Ростов-Батайськ було пошкоджено підйомний міст. У зв'язку з цим рух на обох коліях було тимчасово зупинено. О 7:49 ранку рух по обох коліях залізничного мосту здійснюється нормально", — йшлося в офіційному повідомленні.

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Водночас у відкритих повідомленнях, які вдалося перевірити, немає детального опису пошкоджень конструкцій або незалежного підтвердження масштабів руйнувань.

Втім, пошкодження мосту суттєво вплинуло на залізничне сполучення на півдні Росії.

За даними "Федеральної пасажирської компанії", спочатку затримувалися 25 пасажирських поїздів, які прямували різними маршрутами, зокрема між Москвою, Санкт-Петербургом, Адлером, Новоросійськом та іншими містами. Станом на ранок 10 жовтня рух обома коліями мосту вже відновили. На той момент затримувалися 14 пасажирських і два приміські поїзди, а відставання від розкладу становило від 57 хвилин до 3 годин 40 хвилин.

За інформацією з відкритих джерел, цей міст має критичне значення для логістики окупаційних військ. Через нього проходить маршрут, яким росіяни перекидають військові вантажі, техніку та підкріплення на південний напрямок фронту.

Конструкція ростовського розвідного мосту складається з п'яти прольотів. Окрім військових ешелонів, ним курсує більшість пасажирських поїздів, що прямують через Ростов, а також значна частина вантажних потягів цивільного призначення.

Нагадаємо, в ніч проти 10 жовтня у Ростові-на-Дону після атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа, а під удар, за попередніми даними, міг потрапити нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь підтверджував повітряну атаку, заявляючи про займання та понад 50 збитих БпЛА.

Також Фокус писав, що у ніч проти 17 вересня Ростов-на-Дону зазнав атаки безпілотників, після якої в місті спалахнула сильна пожежа та було чутно звуки, схожі на детонацію. За даними OSINT-аналітиків, під ударом могла опинитися авіабаза "Ростов-на-Дону — Центральний", де дислокується 30-й окремий транспортний змішаний авіаційний полк ЗС РФ.