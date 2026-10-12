Логістика РФ під загрозою: "АТЕШ" показав наслідки атаки по мосту у Ростові-на-Дону (відео)
Кадри пошкодженої переправи через Дон з'явилися в групі партизанського руху "АТЕШ". Про те, що окупанти готуються захищати саме ці мости, стало відомо ще за кілька днів до удару.
Партизанський рух "АТЕШ" опублікував кадри залізничного моста в Ростові-на-Дону після атаки безпілотників. Про те, що окупанти готуються захищати саме ці переправи, ще раніше попереджала сама організація.
За даними агентів руху, 6 жовтня на ростовському вузлі розгорнули роботи з укріплення автомобільних і залізничних мостів через Дон, а також почали готувати запасні маршрути. Схожі заходи, за тією ж інформацією, проводили й на таганрозькому напрямку.
Через кілька днів попередження підтвердилися. 10 жовтня губернатор Ростовської області повідомив, що Сили оборони України завдали удару по одному із залізничних мостів у Ростові-на-Дону.
Ідеться про розвідний залізничний міст – ключову ланку логістики, якою російська армія постачає своє угруповання на південному напрямку. Пошкодження такої переправи здатне розірвати цей ланцюг: обхідні маршрути довші, а пропускна спроможність менша.
Масштаб руйнувань і те, чи повністю зупинено рух через міст, окупаційні чиновники не уточнювали.
Раніше повідомлялося, що в Ростовській області другу добу горів великий нафтопаливний термінал Новошахтинського заводу нафтопродуктів, який безпілотники вразили 10 жовтня. Мешканці скаржилися, що Ростов-на-Дону накрила густа димова завіса.
Також ми писали, що удар по розвідному залізничному мосту в Ростові-на-Дону перервав критично важливу логістику окупантів у напрямку південного фронту.