Логистика РФ под угрозой: "АТЕШ" показал последствия атаки на мост в Ростове-на-Дону (видео)

Кадры поврежденной переправы через Дон появились в группе партизанского движения "АТЕШ". О том, что оккупанты готовятся защищать именно эти мосты, стало известно ещё за несколько дней до удара.

Партизанское движение "АТЕШ" опубликовало кадры железнодорожного моста в Ростове-на-Дону после атаки беспилотников. О том, что оккупанты готовятся защищать именно эти переправы, ещё ранее предупреждала сама организация.

По данным сотрудников дорожной службы, 6 октября на Ростовском узле начались работы по укреплению автомобильных и железнодорожных мостов через Дон, а также началась подготовка запасных маршрутов. По той же информации, аналогичные меры принимались и на Таганрогском направлении.

Через несколько дней эти предупреждения подтвердились. 10 октября губернатор Ростовской области сообщил, что Силы обороны Украины нанесли удар по одному из железнодорожных мостов в Ростове-на-Дону.

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Речь идет о разводном железнодорожном мосту — ключевом звене логистики, с помощью которого российская армия снабжает свои войска на южном направлении. Повреждение такой переправы способно разорвать эту цепь: объездные маршруты длиннее, а пропускная способность меньше.

О масштабах разрушений и о том, полностью ли остановлено движение через мост, оккупационные чиновники не сообщили.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области уже второе сутки горит крупный нефтетопливный терминал Новошахтинского завода нефтепродуктов, который был поражен беспилотниками 10 октября. Жители жаловались, что Ростов-на-Дону накрыла густая дымовая завеса.

Кроме того, мы писали, что удар по разведывательному железнодорожному мосту в Ростове-на-Дону нарушил жизненно важную логистику оккупантов в направлении южного фронта.