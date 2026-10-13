"Літаки розвертаються": масована атака дронів паралізувала роботу аеропортів у Москві

Через масовану атаку безпілотників у ніч на 13 жовтня у Москві низка аеропортів призупинила роботу. У росіян виникли проблеми з понад десятком рейсів: літаки змушені розвертатися і летіти до інших аеропортів через неможливість приземлитися у столиці Росії.

Три літаки, які летіли з Туреччини у Москву, були змушені розвернутися у небі над Литвою та полетіти назад, оскільки аеропорт "Внуково" ввів обмеження на тлі обстрілу. Про це близько 23:00 повідомило російське пропагандистське медіа "ТАСС".

Російські ЗМІ повідомили про повернення літаків з Туреччини назад Фото: Скрін

За деякий час "ТАСС" з посиланням на дані керівництва летовищем повідомило, що більше десяти літаків, які мали приземлитися у "Внуково", відправили до інших аеропортів через обмеження. Зокрема йдеться про щонайменше 14 рейсів з Мінська, Стамбула, Санкт-Петербурга, Астани, Анталії, Хургади, Калінінграда, Дубая та Ізміра.

"Внуково" скерував щонайменше 14 рейсів до інших аеропортів Фото: Скрін

Тим часом мер Москви Сергій Собянін повідомив про масовану атаку дронів на місто. Близько 22:45 він написав у своєму Telegram-каналі, що російська протиповітряна оборона нібито знищила щонайменше 10 дронів, які летіли на місто. Собянін також повідомив про "падіння уламків" внаслідок атаки. На місця скеровані екстрені служби.

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Приблизно через годину мер російської столиці знову інформував про наліт безпілотників на Москву. За його даними, цього разу ППО нібито знищила щонайменше 15 БпЛА.

Атака на Москву продовжилася і після опівночі. Близько 02:20 Собянін знову написав, що ППО "знищила" ще 10 дронів на околицях міста.

Собянін повідомив про масовану атаку дронів на Москву Фото: Скрін

Окрім цього, "Росавіація" повідомила близько 01:00 про запровадження обмежень у московському аеропорту "Домодєдово". Аеропорт "Жуковський" у Московській області теж призупинив роботу на тлі масованого обстрілу.

Нагадаємо, 9 жовтня у Москві закрили аеропорти через масований наліт дронів та повітряних куль. У мережі писали, що через атаку на летовище не пропускали літак російського диктатора Володимира Путіна.

Також у ніч на 6 жовтня дрони уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Володарська" у Московській області.