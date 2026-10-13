"Самолеты разворачиваются": массированная атака дронов парализовала работу аэропортов в Москве

Из-за массированной атаки беспилотников в ночь на 13 октября в Москве ряд аэропортов приостановил работу. У россиян возникли проблемы с более чем десятком рейсов: самолеты вынуждены разворачиваться и лететь в другие аэропорты из-за невозможности приземлиться в столице России.

Три самолета, летевшие из Турции в Москву, были вынуждены развернуться в небе над Литвой и вернуться обратно, поскольку аэропорт "Внуково" ввел ограничения из-за обстрела. Об этом около 23:00 сообщило российское пропагандистское СМИ "ТАСС".

Российские СМИ сообщили о возвращении самолетов из Турции обратно Фото: Скрін

Через некоторое время "ТАСС" со ссылкой на данные руководства аэропорта сообщило, что более десяти самолетов, которые должны были приземлиться в "Внуково", были направлены в другие аэропорты из-за ограничений. В частности, речь идет как минимум о 14 рейсах из Минска, Стамбула, Санкт-Петербурга, Астаны, Анталии, Хургады, Калининграда, Дубая и Измира.

"Внуково" перенаправило не менее 14 рейсов в другие аэропорты Фото: Скрін

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о массированной атаке дронов на город. Около 22:45 он написал в своем Telegram-канале, что российская противовоздушная оборона якобы уничтожила не менее 10 дронов, летевших на город. Собянин также сообщил о "падении обломков" в результате атаки. На место направлены экстренные службы.

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Примерно через час мэр российской столицы вновь сообщил о налете беспилотников на Москву. По его данным, на этот раз ПВО якобы уничтожила не менее 15 БПЛА.

Атака на Москву продолжилась и после полуночи. Около 02:20 Собянин вновь сообщил, что ПВО "уничтожила" ещё 10 дронов на окраинах города.

Собянин сообщил о массированной атаке дронов на Москву Фото: Скрін

Кроме того, "Росавиация" сообщила около 01:00 о введении ограничений в московском аэропорту "Домодедово". Аэропорт "Жуковский" в Московской области также приостановил работу на фоне массированного обстрела.

Напомним, 9 октября в Москве закрыли аэропорты из-за массированного налета дронов и воздушных шаров. В сети писали, что из-за атаки на аэропорт не пропустили самолет российского диктатора Владимира Путина.

Кроме того, в ночь на 6 октября дроны поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Володарская" в Московской области.