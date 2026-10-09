Похоже на M&M's: в Москве из-за БпЛА закрыли аэропорты и не пускают самолет Путина, — росСМИ (видео)

Днём 9 октября в Москве закрыли аэропорты из-за массированного налета дронов и воздушных шаров, сообщили в сети. На видео из российской столицы — кадры работы противовоздушной обороны и десятки россиян, которые, лежа на полу терминалов, ждут рейсы. Кроме того, показали траекторию самолета Путина, который никак не мог приземлиться. Что произошло в Москве и есть ли сходство с операцией M&M's, которую готовила Украина?

Жители южных окраин Москвы жаловались на громкие звуки ПВО, а федеральное агентство "Росавиация" объявило о плане "Ковер", говорится в Telegram-канале российского СМИ Astra. С полуночи 9 октября аэродромы то закрывались на несколько часов, то открывались, а табло вылетов и прилетов, например, в "Внуково", показывает отмененные и отложенные рейсы. Фокус собрал информацию о ситуации, сложившейся в Москве и Московской области из-за массового появления дронов и аэростатов в небе над РФ.

На ряде видео из Москвы зафиксировали полет БпЛА и воздушных шаров, а также дым от сбитых воздушных целей. СМИ сообщили, что взрывы слышали преимущественно в южных районах российской столицы. При этом "Росавиация" днем 9 октября закрыла четыре аэропорта — "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", "Шереметьево", а ночью не работали "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский". СМИ также перечислили населенные пункты в Подмосковье, где слышали взрывы: речь идет о Капотне, Кузьминках, Люблино, Марьино, Царицино, Чертаново, Орехово-Борисово, Текстильщиков, Нагатинском затоне и т. д.

Видео дня

Отметим, что "Росавиация" в 15:36 объявила о закрытии аэропортов в Москве, а через два часа — отменила план "Ковер" до появления следующей воздушной угрозы. Агентство предупредило, что все может измениться по команде "соответствующих органов".

Фото: Скриншот

Аэропорты Москвы — события 9 октября и проблемы у самолета Путина

Мэр Москвы Сергей Собянин лишь около 17:40 9 октября отреагировал на ситуацию с аэропортами российской столицы. В сообщении Собянина в Telegram-канале указано, что над Москвой в течение суток якобы сбили 15 украинских дронов. По его словам, в неуказанных местах упали обломки, и там работают "соответствующие службы".

Тем временем украинский волонтер и общественный активист Сергей Стерненко опубликовал скриншот с неуказанного прокремлевского Telegram-канала. Неизвестный автор выразил беспокойство по поводу того, что самолет, на котором мог лететь российский диктатор Путин, из-за нашествия дронов и плана "Ковер" несколько часов не мог приземлиться в Москве. Указано, что в воздухе находятся четыре самолета отряда "Россия", из них три — те самые, которые везли российскую делегацию в Туркменистан. Отмечается, что это "загадка", где приземлится Путин, учитывая ситуацию в воздухе.

Фото: Telegram / Стерненко

На портале "Главком" написали, что речь может идти о самолете Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96020. Воздушное судно стартовало из аэропорта в Туркменистане, пролетело 2 тыс. км и не может сесть в Москву. Сервис Flightradar24 показал, как RA-96020 дугой с юга облетел российскую столицу, направляется во "Внуково" и, похоже, по состоянию на 18 часов, так и не приземлился.

Фото: Flightradar24

Какая связь закрытия аэропортов в Москве и операции M&M's

В мониторингово-аналитическом канале In Factum обратили внимание на проблемы с закрытием московских аэропортов. Аналитики написали, что, вероятно, Украина могла начать операцию M&M's, которую ранее отложили по официально не озвученным причинам.

"Неужели дали добро на начало операции M&M's?" — говорится в посте.

Фото: Скриншот

Генеральный штаб ВСУ и украинские власти не сообщали о начале какой-либо специальной операции против стратегических целей на территории РФ.

Отметим, что 21 августа издание The Atlantic опубликовало интервью с неназванным чиновником из украинских властей, который рассказал об операции M&M's. План начали разрабатывать весной 2026 года еще при предыдущем главе Минобороны Михаиле Федорове. Согласно замыслу, натиск дронов должен был на длительное время заблокировать аэропорты Москвы и тем самым нарушить логистику грузов и людей. Уточнялось, что дроны должны были управляться ИИ. Операцию M&M's якобы отложили. Впрочем, 4 сентября произошел массированный налет дронов на Москву, и аналитики предположили, что ее все же попытались начать, ведь 1 сентября Зеленский предупредил авиаперевозчиков в РФ о воздушной угрозе.

Напоминаем, что после осенних массированных ударов РФ по Киеву и Украине Зеленский заявил, что ВСУ обязательно ответят на действия Кремля.