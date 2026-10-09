Схоже на M&M's: у Москві через БпЛА закрили аеропорти та не пускають літак Путіна, — росЗМІ (відео)

Вдень 9 жовтня у Москві закрили аеропорти через масований наліт дронів та повітряних куль, повідомили у мережі. На відео з російської столиці — кадри роботи протиповітряної оборони та десятки росіян, які лежачи на підлозі терміналів, чекають на літаки. Крім того, показали траєкторію літака Путіна, який ніяк не міг приземлитись. Що сталось у Москві та чи є схожість з операцією M&M's, яку готувала Україна?

Мешканці південних околиць Москви скаржились на гучні звуки ППО, а федеральне агентство "Росавиация" оголосила план "Ковер", ідеться у Telegram-каналі росЗМІ Astra. З опівночі 9 жовтня аеродроми то закривались на кілька годин, то відкривались, а табло вильоту-прильоту, наприклад, "Внуково" показує скасовані та відкладені рейси. Фокус зібрав інформацію про ситуацію, яка склалась у Москві та Московській області через масштабну появу дронів та аеростатів у небі над РФ.

Низка відео з Москви зафіксувало політ БпЛА та повітряних куль й дим від збиття повітряних цілей. Медіа написало, що вибухи чули переважно у південних районах російської столиці. При цьому "Росавиация" вдень 9 жовтня закрила чотири аеропорти — "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", "Шереметьево", а вночі не працювали "Домодедово", "Внуково" та "Жуковский". Медіа також перелічило населені пункти у Підмосков'ї, де чули вибухи: ідеться про Капотню, Кузьминки, Любліно, Мар'їно, Царицино, Чертаново, Орехово-Борисово, Текстильщиків, Нагатинський затон тощо.

Видео дня

Зауважмо, що "Росавиация" о 15:36 оголосила про закриття аеропортів у Москві, а через дві години — скасувала план "Ковер" до наступної повітряної загрози. Агентство попередило, що все може змінитись після команди "відповідних органів".

Фото: Скриншот

Аеропорти Москви — події 9 жовтня та що стало з літаком Путіна

Мер Москви Сергій Собянін лише близько 17:40 9 жовтня відреагував на ситуацію з аеропортами російської столиці. У дописі Собяніна у Telegram-каналі вказано, що над Москвою протягом доби начебто збили 15 українських дронів. З його слів, у невказаних місцях упали уламки й там працюють "відповідні служби".

Тим часом український волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко опублікував скриншот з невказаного прокремлівського Telegram-каналу. Невідомий автор хвилювався через те, що літак, на якому міг летіти російський диктатор Путін, через навалу дронів та план "Ковер" кілька годин не міг приземлитись у Москві. Вказано, що у повітрі — чотири літаки загону "Россия", з них три — ті самі, які везли російську делегацію у Туркменістан. Наголошується, що це "загадка", де приземлиться Путін з огляду на ситуацію у повітрі.

Фото: Telegram / Стерненко

На порталі "Главком" написали, що може іти мова про літак Іл-96-300ПУ з реєстраційним номером RA-96020. Повітряне судно стартувало з аеропорту у Туркменістані, пролетіло 2 тис. км та не може сісти у Москві. Сервіс Flightradar24 показав, як RA-96020 дугою з півдня облетів російську столицю, прямує до "Внуково" і, схоже, станом на 18 год, так і не приземлився.

Фото: Flightradar24

Який зв'язок закриття аеропортів у Москві з операцією M&M's

У моніторингово-аналітичному каналі In Factum звернули увагу на проблеми з закриттям аеропортів Москви. Аналітики написали, що, ймовірно, Україна могла почати операцію M&M's, яку раніше відклали з офіційно неозвучених причин.

"Невже дали добро на старт операції M&M's?" — ідеться у дописі.

Фото: Скриншот

Генштаб ЗСУ та українська влада не інформували про початок якоїсь особливої операції проти стратегічних цілей на території РФ.

Зазначимо, 21 серпня медіа The Atlantic опублікувало розмову з неназваним чиновником в українській владі, який розповів про операцію M&M's. План почали розробляти з весни 2026 року ще за попереднього глави Міноборони Михайла Федорова. Згідно з ідеєю, навала дронів повинна була б на тривалий час заблокувати аеропорти Москви й цим порушити логістику вантажів та людей. Уточнювалось, що дрони мали керуватись ШІ. Операцію M&M's начебто відклали. Втім, 4 вересня стався масований наліт дронів на Москву й аналітики припустили, що її все ж спробували почати, адже 1 вересня Зеленський попередив авіаперевізників у РФ про повітряну загрозу.

Нагадуємо, після осінніх масованих ударів РФ по Києву та Україні Зеленський заявив, що ЗСУ обов'язково дадуть відповідь на дії Кремля.