Атака БпЛА і аеропорти Москви: Україна офіційно розпочала операцію M&M's, — ЗМІ

3 вересня у Москві закрили аеропорти через масований наліт дронів України, який був не звичайним нальотом, а початком операції M&M's, розповів журналіст Саймон Шустер з медіа The Atlantik. Про операцію із застосуванням безпілотників з ШІ стало відомо у серпні, а готувалась вона з зими 2026 року. Що відомо про плани України та про блокування аеропортів РФ?

Інформація про початок операції M&M's з'явилась у дописі Шустера 2 вересня 2026 року, незадовго до вильоту безпілотників, які заблокували аеропорти Москви 3 вересня. Журналіст написав, що отримав інформацію від джерела в українській владі, яке раніше "злило" секрети підготовки серії особливих ударів по РФ з використанням автономних дронів з ШІ.

Шустер перепостив заяву президента України Володимира Зеленського за 1 вересня, у якій було попередження для авіаперевізників. Президент пояснив, що їм не варто літати на території РФ, оскільки буде небезпека від українських дронів, які виконують особливі завдання.

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"Президент Зеленський офіційно оголосив про початок операції, відомої як M&Ms, про яку ми повідомляли минулого місяця. Одне з джерел, яке спочатку розповіло мені про план, сьогодні вранці підтвердило мені, що це воно", — написав журналіст.

Операція M&M's — Саймон Шустер про аеропорти РФ Фото: Скриншот

Офіційно українська влада не інформувала про те, що нові атаки дронів на РФ — це операція під назвою M&Ms. Тим часом OSINTери з аналітичного Telegram-каналу Dron Bomber опублікували інфографіку з деталями атаки України на російські об'єкти. На інфографіці позначені зони, в яких працювала ППО та бачили БпЛА. На позначки дронами накладені аеропорти, які закрились через наліт: згідно з даними Flightradar24, ішлося про "Домодедово", "Внуково", "Шереметьево".

Операція M&M's — блокування аеропортів РФ 3 вересня Фото: Dron Bomber / Telegram

Операція M&M's — що відомо

21 серпня з'явилась стаття The Atlantic про операцію M&M's, яку планувала Україна. Джерела медіа розповіли, що взимку 2025-2026 року з'явилась ідея створити дрони з ШІ, які летітимуть автономно по території РФ та самостійно обиратимуть цілі. Ішлося про тисячу БпЛА, які мали б заблокувати повітряні авіаперевезення, і цим завдати шкоди країні-агресору. З паузами, але з весни 2026 року над операцією продовжили працювати. Два джерела, які знали про підготовку операції M&M's, розповіли медіа усі деталі: летіти б партіями по 1000 дронів, бортові комп'ютери мали карту місцевості та самостійно обирали б цілі, пристроям не заважали б системи РЕБ, удари завдавали б без підтвердження людиною. До операції був дотичним ексміністр оборони Михайло Федоров, а після його звільнення у липні планування призупини, ідеться у статті. Також медіа навело відповідь адміністрації президента: заявили, що це "нісенітниця".

Зазначимо, Фокус писав про атаку дронів на РФ 3 вересня, про яку згадали у контексті початку операції M&M's. Про масований наліт написали у російських пабліках, публікуючи при цьому стовпи диму у трьох населених пунктах навколо російської столиці. Згодом губернатор Московської області назвав понад 10 точок, у яких помітили українські безпілотники: точки розташовані на відстані 3-10 км від московських аеропортів. При цьому "Росавіація" справді підтвердила, що у трьох аеропортах Москви оголошували "Ковер" і закривали.

Нагадуємо, 3 вересня чули вибухи у Краснодарському краї та Сочі: закрили місцевий аеропорт та бачили дим у порту надважливим кораблем РФ.