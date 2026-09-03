Сочі атакували морські дрони: вибухнув корабель NEFRIT з Новоросійська (відео)

У Сочі почули два гучних вибухи, які стались у районі морського порту, повідомили у мережі. Над портом здійнялись хмари диму, а ціллю міг стати корабель Росії, який раніше працював у районі порту Новоросійськ. Російський стратегічний об'єкт на Чорному морі могли атакувати безекіпажні катери (БЕКи). Що сталось під час удару морських дронів 3 вересня?

Вибухи Сочі пролунали близько 9:45 3 вересня, ідеться у Telegram-каналі Exilenova+. Росіяни заполонили мережу відео з кадрами інциденту. Зауважується, що під ударом міг опинитись корабель і також ЗРК "Панцир", який стояв на пірсі.

На одному з відео помітили ЗРК, який міг статись ціллю дронів, а поруч, за 10-20 метрів, — стовп диму після вибуху. У каналі опублікували супутникове фото пірсів у Сочі та уточнили, що особливих цікавих цілей там не помітно, але, ймовірно, могли вдарити по кораблю NEFRIT. NEFRIT — це судно постачання (MPSV, Multipurpose Supply Vessel), яке використовувалось для морських нафтогазових операцій та раніше працювало у Новоросійську, пояснили у мережі.

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"Судно NEFRIT, яке було уражене українським БЕКом біля причалу в Сочі, за відкритими даними, працювало в районі Новоросійська та Чорного моря. Ходить під прапором РФ (ходив)", — написали у каналі Exilenova+.

Атака дронів на РФ — ЗРК Панцир у порту Сочі 3 вересня Фото: Exilenova+

Атака дронів на РФ — судно забезпечення NEFRIT у порту Сочі 3 вересня Фото: Exilenova+

NEFRIT ("Нефрит") — корабель забезпечення, який фігурував у заяві компанії "Газпром" у жовтні 2022 року: росіяни відправили цей корабель у Балтійське море, де кілька тижнів тому стався підрив трьох з чотирьох труб "Північного потоку". Ішлося про судно, призначене для постачання необхідних ресурсів на морські платформи: возили екіпажі, допоміжне виробниче устаткування, продукти, воду тощо. Корабель належать компанії "Альянс" та був приписаний до порту Санкт-Петербургу. Фізичні розміри — довжина 90 м, ширина 18 м, осадка 6 м, місткість — майже 4 тис. тонн.

Атака дронів на РФ — судно забезпечення NEFRIT Фото: BBC

Атака дронів на РФ — що сталось в Сочі 3 вересня

Інцидент в морському порту підтвердили у місцевому пабліку. О 9:45 з'явилось повідомлення про два гучних вибухи, які чули аж в центрі міста та попередили, що людям слід триматись подалі від пірса. У каналі Оперативного штабу Краснодарського краю поки не звітували про атаку дронів 3 вересня. Тим часом росЗМІ повідомили, що зранку "Росавіація" тимчасового обмежила роботу місцевих аеропортів (Сочі, Геленджик) через загрозу нальоту БпЛА.

Зазначимо, Фокус писав про атаку дронів на РФ 3 вересня. Зранку стало відомо про вибухи у Московській області. У мережі з'явились кадри зі стовпами диму. Крім того, була багатоповерхівка, у якій горіли квартири 1 по 9 поверх, та дрон, за яким ганявся Ка-52 РФ. Місцева влада заявила, що регіон атакували 52 БпЛА, але їх усі начебто збили. Міноборони також написало про наліт 400 дронів, але нічого не написало про морські безпілотники.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що літакам краще не літати над територією РФ, оскільки там працюють українські дрони.