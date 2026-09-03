Після попередження Зеленського: московські аеропорти другу ніч поспіль призупиняли роботу

Аеропорти Москви вимушено призупинили роботу через "небезпеку" у повітряному просторі. Це відбувається вже другу ніч поспіль після того, як президент України Володимир Зеленський попередив авіакомпанії про загрози у небі над Росією.

Напередодні щонайменше три аеропорти Москви призупиняли роботу через загрозу безпілотників. У "Шереметьєво" було скасовано 21 рейс і затримано 235, у "Внуково" — скасовано 22 і затримано 94 рейси. Про це розповіло видання The Moscow Times з посиланням на дані платформи Flightradar24.

"Введено тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден", — попереджала "Росавіація" увечері 2 вересня.

У ніч на 3 вересня у Московській області знову оголошували повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Мер Москви Сергій Собянін повідомляв близько 00:30 години, що російська протиповітряна оборона нібито збила щонайменше 10 дронів неподалік від столиці РФ.

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Через деякий час, приблизно об 04:40, Собянін знову повідомив про збиття дронів на підльоті до Москви. Цього разу ППО, за його словами, знищила нібито ще 17 безпілотників.

"Спеціалісти екстрених служб працюють на місцях падіння уламків", — зазначив мер Москви, не надавши жодних інших подробиць щодо атаки.

2 вересня агентство Reuters писало, що Україна закликала авіаційне агентство ООН звернутися до своїх членів із проханням повністю заборонити польоти в повітряному просторі Росії. У відповідь на це "Росавіація" опублікувала NOTAM, заявивши, що всі опубліковані Україною документи, які стосуються повітряного простору РФ, не мають юридичної сили. Також російська сторона звинуватила Україну у порушенні Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

Нагадаємо, 1 вересня президент України Володимир Зеленський попередив про посилення атак на РФ, заявивши, що російське небо "стає повністю небезпечним". Політик закликав міжнародні авіакомпанії звернути увагу на те, що повітряний простір РФ небезпечний через присутність українських дронів.

Після цього російська "ліберальна" медійниця Ксенія Собчак вибухнула обуреннями на слова Зеленського, звинувативши його у байдужості до цивільних.