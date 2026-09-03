После предупреждения Зеленского: московские аэропорты вторую ночь подряд приостанавливали работу

Аэропорты Москвы были вынуждены приостановить работу из-за "опасности" в воздушном пространстве. Это происходит уже вторую ночь подряд после того, как президент Украины Владимир Зеленский предупредил авиакомпании об угрозах в небе над Россией.

Накануне как минимум три московских аэропорта приостановили работу из-за угрозы со стороны беспилотников. В "Шереметьево" было отменено 21 рейс и задержано 235, в "Внуково" — отменено 22 и задержано 94 рейса. Об этом сообщило издание The Moscow Times со ссылкой на данные платформы Flightradar24.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", — предупредила "Росавиация" вечером 2 сентября.

В ночь на 3 сентября в Московской области вновь объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил около 00:30, что российская противовоздушная оборона якобы сбила не менее 10 дронов недалеко от столицы РФ.

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Через некоторое время, примерно в 04:40, Собянин вновь сообщил о сбивании дронов на подлете к Москве. На этот раз, по его словам, ПВО уничтожила якобы ещё 17 беспилотников.

"Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков", — отметил мэр Москвы, не приведя никаких других подробностей о нападении.

2 сентября агентство Reuters сообщило, что Украина призвала авиационное агентство ООН обратиться к своим членам с просьбой полностью запретить полеты в воздушном пространстве России. В ответ на это "Росавиация" опубликовала NOTAM, заявив, что все опубликованные Украиной документы, касающиеся воздушного пространства РФ, не имеют юридической силы. Также российская сторона обвинила Украину в нарушении Конвенции о международной гражданской авиации.

Напомним, 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский предупредил об усилении атак на РФ, заявив, что российское небо "становится полностью опасным". Политик призвал международные авиакомпании обратить внимание на то, что воздушное пространство РФ опасно из-за присутствия украинских дронов.

После этого российская "либеральная" журналистка Ксения Собчак резко отреагировала на слова Зеленского, обвинив его в безразличии к гражданскому населению.