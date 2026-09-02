"Очень остроумный": Собчак устроила истерику из-за предупреждения Зеленского о авиаперелетах над РФ

Российская телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на предупреждение президента Украины Владимира Зеленского об угрозе для авиаперелетов над территорией РФ. Она обвинила украинского лидера в цинизме и "безразличии к гражданским лицам".

В своем обращении Владимир Зеленский призвал международные авиакомпании, страховые компании и иностранных дипломатов учесть риски полетов в РФ, поскольку российское воздушное пространство больше не является безопасным. При этом политик подчеркнул, что Украина не осуществляет целенаправленных атак на гражданские самолеты, однако присутствие беспилотников в небе над РФ делает полеты рискованными, в частности вблизи Москвы и Санкт-Петербурга.

Спустя некоторое время на это отреагировала Ксения Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня". Российская "либералка" не скрывала возмущения по поводу предупреждения украинского лидера.

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"До*** Зеленский остроумный в своем новом заявлении, как я погляжу. То есть он говорит, что Украина "не представляет угрозы гражданской авиации как таковой", но при этом "просто в небе России будут присутствовать беспилотники, там закончились безопасные места", — отметила журналистка, обнародовав часть заявления политика.

Российская блогерша также привела свою искаженную интерпретацию слов украинского президента. Она объяснила слова Зеленского тем, что он прямо угрожает гражданскому населению РФ.

"Я вам переведу этот ох**** пассаж. Не стоило давать два огромных абзаца текста и записывать семиминутное видео. Суть укладывается в одно предложение: "Нам по*** на гражданских, мы будем запускать дроны, где хотим, в том числе там, где вы летаете", — написала Собчак.

Собчак устроила истерику из-за заявления Зеленского

Стоит отметить, что на заявление Зеленского также отреагировал российский диктатор Владимир Путин. Он во время пресс-конференции 1 сентября сказал, что "не слышал таких заявлений", но если они действительно были сделаны, то это, по его словам, "просто заявка на государственный терроризм".

"Если над Россией будут происходить авиакатастрофы, Москва найдет, чем ответить", — пригрозил Путин.

Напомним, ранее Ксения Собчак высоко оценила высокопоставленных чиновников Кремля, в частности пресс-секретаря Дмитрия Пескова, первого заместителя главы администрации Путина Сергея Кириенко, мэра Москвы Сергея Собянина и самого российского диктатора.

Ранее супруг Ксении Собчак назвал полномасштабное вторжение в Украину "удачей нашего поколения".