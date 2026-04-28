"Неплохие люди": Собчак похвалила Путина, его силовиков и верхушку Кремля

Ксения Собчак расхвалила высокопоставленных чиновников Кремля, в частности спикера Дмитрия Пескова, первого заместителя руководителя администрации Путина Сергея Кириенко, мэра Москвы Сергея Собянина и самого российского диктатора.

Российская телеведущая и блогер Ксения Собчак во время интервью Зинаиде Пронченко, высказала свое мнение относительно российского диктатора Владимира Путина и других представителей так называемой российской власти и силовиков. Об этом сообщает оппозиционное издание "Медуза".

Ксения Собчак во время интервью не раз отмечала, что якобы она независимая журналистка, которая свободно выражает свою точку зрения в России. А ряд кремлевских чиновников нельзя назвать представителями режима, потому что это "порядочные и эффективные люди", которые также выступают за мирные переговоры с Украиной.

По ее словам, благодаря Путину она "живет в России и не сидит в тюрьме".

"Путин эффективно создает баланс разных групп и очень эффективно балансирует между собой разные, иногда очень конфликтующие группы. Благодаря Владимиру Владимировичу Путину я могу жить в этой стране, могу работать, а не сидеть в тюрьме. Я благодарна за возможность делать маленькие добрые дела", — заявила Собчак.

Собчак считает верхушку Кремля "неплохими людьми"

В список высокопоставленных чиновников Кремля, которых Собчак назвала "неплохими людьми", попали: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко и мэр Москвы Сергей Собянин.

Прокремлевская блогерша заверила, что спикер Путина — "порядочный человек".

"Дима Песков — крайне порядочный человек. Я знаю много случаев, когда он помогал людям абсолютно бескорыстно. Он делал это часто в отношениях многих людей. В начале войны он говорил теплые слова обо мне и об Иване Урганте. И остановил лютый механизм доносов и упрямого дискурса", — заявила Собчак.

Сергея Кириенко она назвала "эффективным менеджером в каких-то направлениях".

"Он выстраивает системную работу, и на каких-то направлениях достигает результатов. Многим может не нравиться, но давайте хотя бы так", — завуалированно отметила она.

Собчак также заявила об "эффективности" работы Собянина.

"Я наблюдаю его эффективную работу. В сложных ситуациях, с экономикой, с летящими беспилотниками, в Москве много чего продолжает хорошего делаться. Это факт. Я вижу, как развивается медицина в Москве. Ты приходишь и реально видишь результаты", — говорит Собчак.

Собчак защищает российских силовиков

Также Собчак взялась защищать силовиков режима Кремля. По ее мнению, многие из них выступают за проведение переговоров (с Украиной, — ред.).

"Также бывают разные. Иногда очень умные, очень прогрессивные взгляды. Это очень неоднородный цветной ковер. Есть люди, которые жестко заинтересованы в продолжении войны, в расходах на вооружение. А есть другая группа, которая считает, что надо вести переговоры и как можно быстрее все заканчивать. Нельзя упрощать и говорить: "Вот, режим", — заявила она.

