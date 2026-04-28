"Непогані люди": Собчак похвалила Путіна, його силовиків та верхівку Кремля

Ксенія Собчак розхвалила високопосадовців Кремля, зокрема речника Дмитра Пєскова, першого заступника керівника адміністрації Путіна Сергія Кирієнка, мера Москви Сергія Собяніна та самого російського диктатора.

Російська телеведуча та блогерка Ксенія Собчак під час інтерв’ю Зінаїді Пронченко, висловила свою думку щодо російського диктатора Володимира Путіна та інших представників так званої російської влади і силовиків. Про це повідомляє опозиційне видання "Медуза".

Ксенія Собчак під час інтерв'ю не раз зазначала, що нібито вона незалежна журналістка, яка вільно висловлює свою точку зору в Росії. А ряд кремлівських чиновників не можна назвати представниками режиму, бо це "порядні та ефективні люди", що також виступають за мирні переговори з Україною.

За її словами, завдяки Путіну вона "живе в Росії і не сидить у в'язниці".

"Путін ефективно створює баланс різних груп і дуже ефективно балансує між собою різні, іноді дуже конфліктуючі групи. Завдяки Володимиру Володимировичу Путіну я можу жити у цій країні, можу працювати, а не сидіти у в'язниці. Я вдячна за нагоду робити маленькі добрі справи", — заявила Собчак.

Собчак вважає верхівку Кремля "непоганими людьми"

До списку високопосадовців Кремля, яких Собчак назвала "непоганими людьми", потрапили: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко та мер Москви Сергій Собянін.

Прокремлівська блогерка запевнила, що речник Путіна — "порядна людина".

"Діма Пєсков — вкрай порядна людина. Я знаю багато випадків, коли він допомагав людям абсолютно безкорисливо. Він робив це часто у відносинах багатьох людей. На початку війни він говорив теплі слова про мене та про Івана Урганта. І зупинив лютий механізм доносів та впертого дискурсу", — заявила Собчак.

Сергія Кирієнка вона назвала "ефективним менеджером у якихось напрямках".

"Він вибудовує системну роботу, і на якихось напрямках досягає результатів. Багатьом може не подобатися, але давайте хоча б так", — завуальовано відзначила вона.

Собчак також заявила про "ефективність" роботи Собяніна.

"Я спостерігаю його ефективну роботу. У складних ситуаціях, з економікою, з безпілотниками, що летять, у Москві багато чого продовжує хорошого робитися. Це факт. Я бачу, як розвивається медицина у Москві. Ти приходиш і реально бачиш результати", — каже Собчак.

Собчак захищає російських силовиків

Також Собчак взялася захищати силовиків режиму Кремля. На її думку, багато з них виступають за проведення переговорів (з Україною, — ред.).

"Також бувають різні. Іноді дуже розумні, дуже прогресивні погляди. Це дуже неоднорідний кольоровий килим. Є люди, які жорстко зацікавлені у продовженні війни, у витратах на озброєння. А є інша група, яка вважає, що треба вести переговори і якнайшвидше все закінчувати. Не можна спрощувати і казати: "Ось, режим", — заявила вона.

