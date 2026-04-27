Путіна "таємно ненавидять" і скоро повалять: колишній пропагандист Кремля дав інтерв'ю Собчак

Колишній провладний активіст Ілля Ремесло, відсидівши в психлікарні, куди потрапив після одкровень у соцмережах, дав інтерв'ю Ксенії Собчак, у якому стверджує, що Володимира Путіна скоро повалять, причому станеться це "тихо". І навіть назвав наступників.

У бесіді Ілля Ремесло розповів про причини своєї госпіталізації, роботу на Кремль, цькування прихильників російського опозиціонера Олексія Навального та багато іншого. Інтерв'ю тривало понад дві години і було опубліковано на каналі Ксенії Собчак.

Ілля Ремесло, який "прославився" доносами на Навального, 17 березня почав публікувати пости у своєму Telegram-каналі. У них він несподівано виступив проти війни в Україні та закликав до відставки глави Кремля. Пости він публікував близько доби, а потім стало відомо, що Ремесло опинився в психлікарні.

Ремесло заявив, що після серії постів із критикою Путіна йому ніхто не дзвонив ні з Кремля, ні з ФСБ.

Ксенія Собчак засумнівалася, що у блогера немає заступництва, і припустила, що його березневий демарш був частиною плану влади.

Але на це Ремесло заявив, що план був, але він його ні з ким не погоджував. Суть цього плану, за словами Ремесла, стане зрозумілою тільки після "певних подій". Що це за події, блогер не повідомив.

Зате він заявив про те, що на Росію чекає переворот.

У Росії станеться "палацовий переворот" — хто може посісти місце Путіна в Кремлі

"Уже протягом ось цього одного року, тобто на кінець 2026, початок 2027, у нас будуть дуже глобальні зміни. І це кажу вже не тільки я, а й цілком системні люди, наприклад, такі, як Геннадій Зюганов (голова КПРФ, — ред.)", — заявив Ремесло.

Ілля Ремесло заявив Ксенії Собчак, що на Росію чекає "палацовий переворот" Фото: Скриншот

При цьому він не вважає, що це буде "революція", а скоріше "палацовий переворот".

"Що хотів Пригожин зробити, військового перевороту, такого не буде. Буде щось дуже тихе. Ну, знаєте, як у п'ятдесят третьому році сталося. Прокинемося в іншій країні", — повідомив Ремесло.

"З адміністрації, з уряду, вони насправді всі таємно ненавидять Путіна. Вони просто ненавидять його за те, що він усе в них забрав. Вони не можуть користуватися там благами, якими вони раніше користувалися. Там, насправді, все вже вирішено за великим рахунком. Тобто, і коли ось ці протиріччя в рамках системи накопичаться вже до такого кома, то все станеться", — вважає Ремесло.

На запитання Собчак, хто може стати наступником Путіна і прохання назвати трьох, він сказав, що це може бути чинний прем'єр-міністр РФ, 60-річний Михайло Мішустін, відомий своїм слухняним виконанням наказів Путіна.

Другим був 46-річний Максим Решетніков, міністр економічного розвитку і колишній губернатор Пермської області, якого вважають модернізатором, який успішно провів Росію через санкції, введені у зв'язку з війною в Україні.

Третій — колишній охоронець Путіна і людина, яка колись його врятувала. Швидше за все, це 53-річний генерал-полковник Олексій Дюмін, нині високопоставлений помічник Кремля і секретар Державної ради.

Ілля Ремесло — що відомо

Ілля Ремесло став відомим у 2010-х через свої кампанії проти Навального, його прихильників та ініціатив опозиції. Також він вів авторські колонки в низці російських пропагандистських видань. У 2022 році він підтримав вторгнення в Україну і був "рупором" Кремля.

Але в березні 2026 року Ремесло почав критикувати російську владу і персонально Володимира Путіна.

"Володимир Путін не є легітимним президентом. Володимир Путін має піти у відставку і бути відданий під суд як військовий злочинець і злодій", — заявив Ремесло.

Блогера після цих заяв госпіталізували до психіатричної лікарні, звідки він вийшов 17 квітня, провівши в ній місяць. Одразу після звільнення Ремесло заявив, що "жорстка критика вищих посадових осіб держави має свою ціну".

В інтерв'ю Ксенії Собчак він відкинув версію про те, що в психіатричну лікарню потрапив з ініціативи своїх родичів.

За його словами, увечері 18 березня приїхала швидка допомога з поліцейськими і його забрали в лікарню. Ілля Ремесло підкреслив, що він відмовився давати згоду на госпіталізацію, проте через три дні підписав її "заднім числом". Раніше Z-блогер по психіатричну допомогу не звертався.

Ремесло заявив, що в психлікарні перебувати було важко, але "терпимо". Свою госпіталізацію він сприймає як ціну за критику влади. Ремесло також вважає, що за його потрапляння в лікарню відповідали люди, які хотіли по ньому "прокотитися танком" по ньому. Однак, як зазначає блогер, йому вдалося "відбутися" 30-денною госпіталізацією.

"Це не було каральною психіатрією. Мене ніхто насильно не лікував. Я приймав там легкі пігулки, які застосовуються при розладі сну", — розповів Ремесло.

А також про заяву голови фракції Компартії Росії в Державній думі Геннадія Зюганова, яку згадував Ремесло в інтерв'ю Ксенії Собчак. Близько тижня тому Зюганов заявив, що на Росію чекає революція восени: "Якщо ви терміново не вживете заходів фінансово-економічних, то восени на нас чекає те, що трапилося в 1917 році", — сказав глава КПРФ.