Путина "тайно ненавидят" и скоро свергнут: бывший пропагандист Кремля дал интервью Собчак

Бывший провластный активист Илья Ремесло, отсидев в психбольнице, куда попал после откровений в соцсетях, дал интервью Ксении Собчак, в котором утверждает, что Владимира Путина скоро свергнут, причем случится это "тихо". И даже назвал преемников.

В беседе Илья Ремесло рассказал о причинах своей госпитализации, работе на Кремль, травле сторонников российского оппозиционера Алексея Навального и многом другом. Интервью длилось более двух часов и было опубликовано на канале Ксении Собчак.

Илья Ремесло заявил, что Путина свергнет его же окружение

Илья Ремесло, который "прославился" доносами на Навального, 17 марта начал публиковать посты в своем Telegram-канале. В них он неожиданно выступил против войны в Украине и призвал к отставке главы Кремля. Посты он публиковал около суток, а потом стало известно, что Ремесло оказался в психбольнице.

Ремесло заявил, что после серии постов с критикой Путина ему никто не звонил из Кремля, или ФСБ.

Ксения Собчак усомнилась, что у блогера нет покровительства, и предположила, что его мартовский демарш был частью плана властей.

Но на это Ремесло заявил, что план был, но он его ни с кем не согласовывал. Суть этого плана, по словам Ремесло, станет понятна только после "определенных событий". Что это за события, блогер не сообщил.

Зато он заявил о том, что Россию ждет переворот.

"Уже в течение вот этого одного года, то есть на конец 2026, начала 2027, у нас будут очень глобальные перемены. И это говорю уже не только я, но и вполне системные люди, например, такие, как Геннадий Зюганов (глава КПРФ, - ред.)", — заявил Ремесло.

При этом он не считает, что это будет "революция", а скорей "дворцовый переворот".

"Что хотел Пригожин сделать, военного переворота, такого не будет. Будет что-то очень тихое. Ну, знаете, как в пятьдесят третьем году произошло. Проснемся в другой стране", — сообщил Ремесло.

"Из администрации, из правительства, они на самом деле все тайно ненавидят Путина. Они просто ненавидят его за то, что он все у них отнял. Они не могут пользоваться там благами, которыми они раньше пользовались. Там, на самом деле, все уже предрешено по большому счету. То есть, и когда вот эти противоречия в рамках системы накопятся уже до такого кома, то все случится", — считает Ремесло.

На вопрос Собчак, кто может стать преемником Путина и просьбу назвать трех, он сказал, что это может быть действующий премьер-министр РФ, 60-летний Михаил Мишустин, известный своим послушным выполнением приказов Путина.

Вторым был 46-летний Максим Решетников, министр экономического развития и бывший губернатор Пермской области, которого считают модернизатором, успешно проведшим Россию через санкции, введенные в связи с войной в Украине.

Третий — бывший телохранитель Путина и человек, который когда-то его спас. Скорей всего, это 53-летний генерал-полковник Алексей Дюмин, ныне высокопоставленный помощник Кремля и секретарь Государственного совета.

Илья Ремесло – что известно

Илья Ремесло стал известен в 2010-х из-за своих кампаний против Навального, его сторонников и инициатив оппозиции. Также он вел авторские колонки в ряде российских пропагандистских изданий. В 2022 году он поддержал вторжение в Украину и был "рупором" Кремля.

Но в марте 2026 года Ремесло начал критиковать российскую власть и персонально Владимира Путина.

"Владимир Путин не является легитимным президентом. Владимир Путин должен уйти в отставку и быть отдан под суд как военный преступник и вор", — заявил Ремесло.

Блогера после этих заявлений госпитализировали в психиатрическую лечебницу, откуда он вышел 17 апреля, проведя в ней месяц. Сразу после освобождения Ремесло заявил, что "жесткая критика высших должностных лиц государства имеет свою цену".

В интервью Ксении Собчак он отверг версию о том, что в психиатрическую больницу попал по инициативе своих родственников.

По его словам, вечером 18 марта приехала скорая помощь с полицейскими и его забрали в лечебницу. Илья Ремесло подчеркнул, что он отказался давать согласие на госпитализацию, однако спустя три дня подписал его "задним числом". Ранее Z-блогер за психиатрической помощью не обращался.

Ремесло заявил, что в психбольнице находиться было тяжело, но "терпимо". Свою госпитализацию он воспринимает как цену за критику власти. Ремесло также полагает, что за его помещение в лечебницу отвечали люди, которые хотели по нему "прокатиться танком" по нему. Однако, как отмечает блогер, ему удалось "отделаться" 30-дневной госпитализацией.

"Это не было карательной психиатрией. Меня никто насильно не лечил. Я принимал там легкие таблетки, которые применяются при расстройстве сна", — рассказал Ремесло.

Напомним, Фокус писал о Илье Ремесло и его заявлениях, которые он сделал в марте 2026 года.

А также о заявлении председателя фракции Компартии России в Государственной думе Геннадия Зюганова, которое упоминал Ремесло в интервью Ксении Собчак. Около недели назад Зюганов заявил, что Россию ждет революция осенью: "Если вы срочно не примете меры финансово-экономические, то осенью нас ждет то, что случилось в 1917 году", - сказал глава КПРФ.