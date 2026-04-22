Российский депутат, председатель фракции Компартии России в Государственной думе, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов заявил, что Россию ждет революция осенью.

Лидер КПРФ заявил, что ситуация в экономике резко ухудшилась. По его словам, в первом квартале она "провалилась до дна". Поэтому он во время выступления в российской Думе призвал принять необходимые меры, сообщает издание "Вести".

"Неоднократно говорили: провалится экономика неизбежно. Первый квартал весь провалился до дна. Если вы срочно не примете меры финансово-экономические, другие, то осенью нас ждет то, что случилось в 1917 году. Мы не имеем права повторять это", — сказал он.

Проблемы экономике России: что известно

Экономику России не способен спасти даже рост цен на нефть. В первом квартале 2026 года дефицит бюджета РФ уже превысил годовой план. Несмотря на то, что экономика России после начала полномасштабной войны смогла избежать мгновенного коллапса, ее нынешнее состояние все ухудшается. Как сообщает The Washington Post.

После 2022 года Москва ограничила вывод денег за границу, заставила экспортеров продавать валюту и усилила давление на бизнес. В то же время резко выросли расходы на оборону, а предприятия заставляли сдерживать цены. Уровень инфляции составляет 5,9%.

Также российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности к быстрому завершению войны против Украины, поскольку убежден, что экономика РФ способна выдержать длительное противостояние. В то же время Кремль пытается использовать переговоры с США для ослабления санкций и продвижения выгодных экономических договоренностей, отмечают аналитики в новом отчете Институт изучения войны (ISW).