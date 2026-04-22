"Нас чекає те, що трапилося в 1917 році": Зюганов анонсував революцію у РФ

Російський депутат, голова фракції Компартії Росії у Державній думі, перший секретар ЦК Комуністичної партії Російської Федерації Геннадій Зюганов заявив, що Росію чекає революція восени.

Лідер КПРФ заявив, що ситуація в економіці різко погіршилася. За його словами, у першому кварталі вона "провалилася до дна". Відтак він під час виступу у російській Думі закликав вжити необхідних заходів, повідомляє видання "Вєсті".

"Неодноразово говорили: провалиться економіка неминуче. Перший квартал весь провалився до дна. Якщо ви терміново не вживете заходів фінансово-економічних, інших, то восени на нас чекає те, що трапилося в 1917 році. Ми не маємо права повторювати це", — сказав він.

Проблеми економіці Росії: що відомо

Економіку Росії не здатне врятувати навіть зростання цін на нафту. У першому кварталі 2026 року дефіцит бюджету РФ уже перевищив річний план. Попри те, що економіка Росії після початку повномасштабної війни змогла уникнути миттєвого колапсу, її нинішній стан дедалі погіршується. Як повідомляє The Washington Post.

Після 2022 року Москва обмежила виведення грошей за кордон, змусила експортерів продавати валюту та посилила тиск на бізнес. Водночас різко зросли витрати на оборону, а підприємства змушували стримувати ціни. Рівень інфляції становить 5,9%.

Також російський диктатор Володимир Путін не демонструє готовності до швидкого завершення війни проти України, оскільки переконаний, що економіка РФ здатна витримати тривале протистояння. Водночас Кремль намагається використати переговори зі США для послаблення санкцій і просування вигідних економічних домовленостей, зазначають аналітики у новому звіті Інститут вивчення війни (ISW).