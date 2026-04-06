Поклонська навчала Собчак казати "паляниця": обидві провалили "тест на шпигуна" (відео)

Російська прокремлівська блогерка Ксенія Собчак під час інтерв’ю з Наталією Поклонською спробувала розібратися з українським словом "паляниця", яке часто називають своєрідним українським тестом на розпізнавання "свій – чужий". Однак колишня "прокурорка Криму" дала несподіване трактування цього слова та навіть провела імпровізований урок вимови.

Ксенія Собчак і Наталія Поклонська під час інтерв’ю на YouTube намагалися розібратися з вимовою та значенням слова "паляниця", яке в Україні стало своєрідним мовним маркером. Під час розмови журналістка згадала, що українці нібито використовують це слово для перевірки, чи людина є "своєю" чи "чужою".

"Кажуть, до речі, що от українці визначають російських шпигунів і розвідників за тим, як вони вимовляють слово „паляниця“. Є ж таке слово? Хліб?" — поцікавилася журналістка.

Натомість Наталія Поклонська запропонувала зовсім інше пояснення. Вона заявила, що це слово означає не хліб, а попільничку, і почала демонструвати, як його правильно вимовляти. У розмові пролунала її версія вимови слова – "полиниця", яку вона повторила кілька разів поспіль. Такий "майстер-клас" мав, за її словами, допомогти уникнути викриття з боку українських розвідників.

Таким чином, ситуація наочно показала, що цей мовний тест і надалі залишається показовим під час повномасштабної війни, оскільки неправильна вимова або нерозуміння значення одразу викликають увагу.

Варто зазначити, що Наталія Поклонська у 2014 році обійняла посаду так званої "прокурорки" в анексованому Криму. Згодом українські правоохоронні органи повідомили їй про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, а також у незаконному позбавленні волі українських політв’язнів.

Пізніше вона обіймала посади у структурах Росії, зокрема очолювала Росспівробітництво, а згодом була звільнена та призначена радником генерального прокурора РФ.

