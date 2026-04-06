Российская прокремлевская блогерша Ксения Собчак во время интервью с Натальей Поклонской попыталась разобраться с украинским словом "паляниця", которое часто называют своеобразным украинским тестом на распознавание "свой — чужой". Однако бывшая "прокурор Крыма" дала неожиданную трактовку этого слова и даже провела импровизированный урок произношения.

Ксения Собчак и Наталья Поклонская во время интервью на YouTube пытались разобраться с произношением и значением слова "паляниця", которое в Украине стало своеобразным языковым маркером. Во время разговора журналистка вспомнила, что украинцы якобы используют это слово для проверки, является ли человек "своим" или "чужим".

"Говорят, кстати, что вот украинцы определяют российских шпионов и разведчиков по тому, как они произносят слово "паляница". Есть же такое слово? Хлеб?" — поинтересовалась журналистка.

Зато Наталья Поклонская предложила совсем другое объяснение. Она заявила, что это слово означает не хлеб, а пепельницу, и начала демонстрировать, как его правильно произносить. В разговоре прозвучала ее версия произношения слова — "полыница", которую она повторила несколько раз подряд. Такой "мастер-класс" должен был, по ее словам, помочь избежать разоблачения со стороны украинских разведчиков.

Відео дня

Таким образом, ситуация наглядно показала, что этот языковой тест и в дальнейшем остается показательным во время полномасштабной войны, поскольку неправильное произношение или непонимание значения сразу вызывают внимание.

Стоит отметить, что Наталья Поклонская в 2014 году заняла должность так называемого "прокурора" в аннексированном Крыму. Впоследствии украинские правоохранительные органы сообщили ей о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, а также в незаконном лишении свободы украинских политзаключенных.

Позже она занимала должности в структурах России, в частности возглавляла Россотрудничество, а затем была уволена и назначена советником генерального прокурора РФ.

