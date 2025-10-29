Стала язычницей из-за угроз: в РФ разгорелся скандал из-за нового имени Поклонской

Бывшая прокурор и депутат Госдумы России Наталья Поклонская официально сменила свое имя и теперь будет носить новое — Радведа. Кроме того, по словам российского журналиста и блогера Сергея Мардана, она окончательно отказалась от христианских традиций и перешла к языческим верованиям, заявив о возвращении к корням древней славянской религиозности.

Отдельно он опубликовал в своем Telegram-канале скриншот материалов судебного иска Поклонской, из которого следует, что Наталья сменила свое имя. По словам Мардана, бывшая депутат "полностью погрузилась в собственный психологический упадок" и таким образом разрывает все связи с христианством, которое, по ее убеждению, было ей враждебным. Журналист добавил, что "вероятно, бывший прокурор таким образом разрывает все связи с ненавистным ей христианством" и подчеркнул, что теперь "вместо имени святого мученика Натальи она будет носить псевдоним, который происходит от персонажа из онлайн-игры".

Публикация российского блогера Мардана в Telegram Фото: Скриншот

Стоит отметить, что судебный иск, который Поклонская подала против Мардана, касается якобы защиты ее чести и достоинства после публикаций о ее личных данных. По словам журналиста, в своем эфире он рассказал, что бывшая депутат привлекла команду пиарщиков для подготовки ответов на его предыдущие эфиры на каналах "Соловьев Live" и "Вести ФМ".

Відео дня

Реакция на Натальи Поклонской на публикации Мордана

В своем Telegram-канале Наталья Поклонская отреагировала на обвинения и публикации, касающиеся ее личности, и дала развернутый ответ журналисту, которого она прямо назвала ответственным за возможные последствия своих действий.

По словам Поклонской, еще ранее на одной из телевизионных передач жестко обсуждали якобы вынесенный ей "смертный приговор" со стороны украинской террористической организации "Правый сектор", и по этому факту в Следственном комитете РФ открыто уголовное производство. Она напомнила, что с 2014 года против нее было совершено несколько покушений, и поэтому, как любой человек, который заботится о безопасности себя и родных, принимает специальные меры защиты. Кроме того, бывшая прокурор уточнила, что находится под государственной охраной, и в рамках защитных мер могут меняться ее персональные данные, в частности имя и место жительства. Распространение таких данных, по ее словам, представляет не гипотетическую, а реальную угрозу для нее и ее семьи — это, как она подчеркнула, "не паранойя", а осознание того, что враг не дремлет и использует любую информацию против нее.

Далее Поклонская резко раскритиковала публикации блогеров, назвав их действиями, которые, наоборот, способствуют врагу. Она отметила: шокирующе видеть, как блогеры, позиционирующие себя патриотами, нападают на людей и, "ради сенсации", предоставляют материалы, облегчающие сбор информации для радикальных сил. По ее мнению, такие публикации — не просто неосмотрительность или глупость, а предательство и фактическая помощь тем, против кого якобы ведется "операция". Поклонская подчеркнула, что видела военные преступления собственными глазами, пережила их и поэтому хорошо знает цену миру и безопасности — тогда как, по ее словам, "Мардан" недооценивает ту угрозу, с которой воюют солдаты, ограничиваясь раскачиванием ненависти в своих эфирах.

В то же время экс-депутат обвинила журналиста в сознательном разглашении ее паспортных данных и заявила, что считает такие действия неприемлемыми и в определенной степени уголовно наказуемыми. Она предупредила, что будет считать Мардана лично ответственным за любые негативные действия, совершенные против нее или ее близких в результате его публикаций, поскольку, по ее словам, именно эти материалы служат "наводкой" для тех, кто планирует нападения.

Поклонская также затронула тему организованной травли в медиа: она с некоторым удивлением, но уже без большого удивления констатировала, что радикальные украинские блогеры подхватывают и разгоняют любую информацию, вброшенную российскими "сенсационными" журналистами, создавая масштабную волну оскорблений и атак в отношении нее. Она назвала эту кампанию целенаправленной травлей и общей тенденцией в их информационной политике.

Кроме того, Поклонская сообщила о подаче иска в суд по поводу распространения поддельного видео с ее якобы участием и напомнила о существовании закона, которым следует руководствоваться при таких случаях. Она предложила, вместо публичных нападок на ее веру или смену имени, обратить внимание на другие, по ее мнению, более важные темы, а также обратилась с риторическим вопросом к аудитории: на чьи интересы тот или иной журналист на самом деле работает, если его "сенсации" с радостью подхватывают и используют противники.

Напомним, что в прошлом году бывшая крымская прокурор Наталья Поклонская надела на Хэллоуин костюм, не одобряемый православием, и рисовала руны на школьной доске, из-за чего в РПЦ ее назвали ведьмой и сторонницей сатанизма.

Также стоит отметить, что в 2022 году Президент РФ Владимир Путин уволил Поклонскую с должности заместителя председателя Россотрудничества; она объяснила, что это произошло из-за смены работы. На этой должности она проработала менее полугода, неоднократно критикуя военную агрессию РФ в Украине.