Стала язичницею через погрози: у РФ розгорівся скандал через нове ім'я Поклонської

Колишня прокурорка та депутатка Держдуми Росії Наталія Поклонська офіційно змінила своє ім’я і тепер носитиме нове – Радведа. Крім того, за словами російського журналіста та блогера Сергія Мардана, вона остаточно відмовилася від християнських традицій і перейшла до язичницьких вірувань, заявивши про повернення до коренів стародавньої слов’янської релігійності.

Окремо він опублікував у своєму Telegram-каналі скриншот матеріалів судового позову Поклонської, з якого випливає, що Наталія змінила своє ім’я. За словами Мардана, колишня депутатка "повністю занурилася у власний психологічний занепад" і таким чином розриває всі зв’язки з християнством, яке, за її переконанням, було їй ворожим. Журналіст додав, що "ймовірно, колишня прокурорка таким чином розриває всі зв’язки зі ненависним їй християнством" і підкреслив, що тепер "замість імені святого мученика Наталії вона носитиме псевдонім, який походить від персонажа з онлайн-гри".

Публікація російського блогера Мардана в Telegram Фото: Скриншот

Варто зазначити, що судовий позов, який Поклонська подала проти Мардана, стосується нібито захисту її честі та гідності після публікацій про її особисті дані. За словами журналіста, у своєму ефірі він розповів, що колишня депутатка залучила команду піарників для підготовки відповідей на його попередні ефіри на каналах "Соловйов Live" та "Вєсті ФМ".

Реакція на Наталії Поклонської на публікації Мордана

У своєму Telegram-каналі Наталія Поклонська відреагувала на звинувачення та публікації, що стосуються її особи, та дала розгорнуту відповідь журналісту, якого вона прямо назвала відповідальним за можливі наслідки своїх дій.

За словами Поклонської, ще раніше на одній із телевізійних передач жорстко обговорювали нібито винесений їй "смертний вирок" з боку української терористичної організації "Правий сектор", і за цим фактом у Слідчому комітеті РФ відкрито кримінальне провадження. Вона нагадала, що з 2014 року проти неї було скоєно кілька замахів, і тому, як будь-яка людина, яка піклується про безпеку себе та рідних, вживає спеціальних заходів захисту. Окрім того, колишня прокурорка уточнила, що перебуває під державною охороною, і в рамках захисних заходів можуть змінюватися її персональні дані, зокрема ім’я та місце проживання. Розповсюдження таких даних, за її словами, становить не гіпотетичну, а реальну загрозу для неї та її сім’ї — це, як вона підкреслила, "не параною", а усвідомлення того, що ворог не дрімає і використовує будь-яку інформацію проти неї.

Далі Поклонська різко розкритикувала публікації блогерів, назвавши їх діями, які, навпаки, сприяють ворогові. Вона зауважила: шокуюче бачити, як блогери, котрі позиціонують себе патріотами, нападають на людей і, "заради сенсації", надають матеріали, що полегшують збір інформації для радикальних сил. На її думку, такі публікації — не просто необачність чи дурість, а зрада і фактична допомога тим, проти кого нібито ведеться "операція". Поклонська наголосила, що бачила воєнні злочини власними очима, пережила їх і тому добре знає ціну миру та безпеки — тоді як, за її словами, "Мардан" недооцінює ту загрозу, з якою воюють солдати, обмежуючись розгойдуванням ненависті у своїх ефірах.

Водночас ексдепутатка звинуватила журналіста у свідомому розголошенні її паспортних даних і заявила, що вважає такі дії неприйнятними та певною мірою кримінально караними. Вона попередила, що вважатиме Мардана особисто відповідальним за будь‑які негативні дії, вчинені проти неї чи її близьких у результаті його публікацій, оскільки, за її словами, саме ці матеріали служать "наводкою" для тих, хто планує напади.

Поклонська також торкнулася теми організованого цькування в медіа: вона з певним подивом, але вже без великого здивування констатувала, що радикальні українські блогери підхоплюють і розганяють будь‑яку інформацію, вкинуту російськими "сенсаційними" журналістами, створюючи масштабну хвилю образ і атак щодо неї. Вона назвала цю кампанію цілеспрямованим цькуванням та загальною тенденцією в їхній інформаційній політиці.

Крім того, Поклонська повідомила про подачу позову до суду щодо поширення підробленого відео з її нібито участю і нагадала про існування закону, яким слід керуватися при таких випадках. Вона запропонувала, замість публічних нападок на її віру чи зміну імені, звернути увагу на інші, на її думку, більш важливі теми, а також звернулася з риторичним питанням до аудиторії: на чиї інтереси той чи інший журналіст насправді працює, якщо його "сенсації" з радістю підхоплюють і використовують противники.

Нагадаємо, що торік колишня кримська прокурорка Наталя Поклонська одягла на Геловін костюм, не схвалюваний православ’ям, та малювала руни на шкільній дошці, через що в РПЦ її назвали відьмою та прихильницею сатанізму.

Також варто зазначити, що у 2022 році Президент РФ Володимир Путін звільнив Поклонську з посади заступниці голови Росспівробітництва; вона пояснила, що це сталося через зміну роботи. На цій посаді вона пропрацювала менше пів року, неодноразово критикуючи військову агресію РФ в Україні.