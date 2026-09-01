"Российское небо становится полностью опасным": Зеленский предупредил об усилении атак на РФ

Президент Украины в вечернем обращении предупредил каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, что небо России "становится полностью опасным", поэтому всем следует учитывать, что в российском небе будут находиться украинские дроны.

"Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто по-прежнему пользуется ключевыми российскими аэропортами: российское небо становится абсолютно опасным. Украина не представляет угрозы для гражданской авиации как таковой – ни для одного гражданского самолета. Просто в небе над Россией будет так много дронов, что на это нужно обращать внимание. Хотя российские власти об этом не сообщают должным образом, но российское небо де-факто будет закрываться: развязанная Россией война закрывает ее небо", — сообщил Зеленский.

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Он напомнил, что в Украине не хотят гибели невинных людей. Поэтому он лично предупреждает партнеров: в небе над Россией больше нет безопасных моментов.

"Важно, чтобы это услышали послы государств, работающие здесь, в Украине, и послы, работающие в Москве. Каждый из них точно знает, что означает российская война для нашей страны, для нашего народа, и должен донести эту информацию до своих столиц. Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые сейчас летают в аэропорты, прежде всего, Москвы, Петербурга и на другие ключевые российские направления", — отметил президент.

Он также подчеркнул, что Министерство иностранных дел Украины и соответствующие ведомства предоставят международным организациям полную информацию об опасностях в воздушном пространстве России.

"Гражданской авиации среди дронов не место", — подытожил Зеленский.

Напомним, в ночь на 1 сентября дроны подвергли массированной атаке ряд регионов России. В Ленинградской области после серии ударов загорелся крупный торговый морской порт.

А 28 августа беспилотники атаковали Саратовскую область России. Под ударом в регионе оказался военный аэродром "Энгельс-2", где базируются стратегические бомбардировщики российской армии.