"Російське небо стає повністю небезпечним": Зеленський попередив про посилення атак на РФ

Президент України у вечірньому зверненні попередив кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, що небо Росії "стає повністю небезпечним", тому кожен має зважати на те, що в російському небі будуть українські дрони.

"Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами: російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації як такій – жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, але російське небо де-факто буде закриватись: війна, що розвʼязана Росією, закриває її небо", — повідомив Зеленський.

Він нагадав, що в Україні не хочуть втрат невинних життів. Тому попереджає партнерів особисто: у небі Росії закінчились безпечні моменти.

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"Важливо, щоб це почули посли держав, які працюють тут, в Україні, і посли, які працюють в Москві. Кожен з них точно знає, що означає російська війна для нашої країни, для наших людей, і має цю інформацію донести до своїх столиць. Важливо, щоб це почули відповідні авіакомпанії, які літають зараз в аеропорти передусім Москви, Петербурга та на інші ключові російські напрямки", — зазначив президент.

Він також підкреслив, що Міністерство закордонних справ України та відповідні інституції дадуть повну інформацію міжнародним структурам щодо небезпек в російському небі.

"Цивільній авіації серед дронів не місце", — резюмував Зеленський.

нагадаємо, у ніч на 1 вересня дрони масовано атакували низку регіонів Росії. У Ленінградській області після серії ударів загорівся великий торгівельний морський порт.

А 28 серпня безпілотники атакували Саратовську область Росії. Під ударом у регіоні опинився військовий аеродром "Енгельс-2", де базуються стратегічні бомбардувальники російської армії.