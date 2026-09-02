"Дуже гострозумний": Собчак влаштувала істерику через попередження Зеленського щодо авіаперельотів над РФ

Російська медійниця Ксенія Собчак гостро відреагувала на застереження президента України Володимира Зеленського щодо загрози для авіаперельотів над територією РФ. Вона звинуватила українського лідера в цинізмі та "байдужості до цивільних".

У своєму зверненні Володимир Зеленський закликав міжнародні авіакомпанії, страховиків та іноземних дипломатів зважити на ризики польотів до РФ, оскільки російський повітряний простір більше не є безпечним. При цьому політик наголосив, що Україна не здійснює цілеспрямованих атак на цивільні літаки, однак присутність безпілотників у небі над РФ робить польоти ризикованими, зокрема біля Москви та Санкт-Петербурга.

Через деякий час на це відреагувала Ксенія Собчак у своєму Telegram-каналі "Кровавая барыня". Російська "лібералка" не приховувала обурення з приводу попередження українського лідера.

"До***я Зеленський гостророзумний у своїй новій заяві, як я подивлюся. Тобто він каже, що Україна "не становить загрози цивільній авіації як такій", але при цьому "просто в небі Росії будуть присутні безпілотники, там закінчилися безпечні місця", — зазначила медійниця, оприлюднивши частину заяви політика.

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Російська блогерка також видала власне викривлене трактування слів українського президента. Вона пояснила слова Зеленського тим, що він прямо погрожує цивільному населенню РФ.

"Перекладу цей оху**ний пасаж. Не варто було давати два величезних абзаци тексту і записувати семихвилинне відео. Суть укладається в одне речення: "Нам байдуже на цивільних, ми будемо запускати дрони, де хочемо, зокрема там, де ви літаєте", — написала Собчак.

Собчак влаштувала істерику через заяву Зеленського

Варто зауважити, що на заяву Зеленського також відреагував російський диктатор Володимир Путін. Він під час пресконференції 1 вересня сказав, що "не чув таких заяв", але якщо вони справді були зроблені, то це, за його словами, "просто заявка на державний тероризм".

"Якщо над Росією відбуватимуться трагедії з літаками, Москва знайде чим відповісти", — пригрозив Путін.

Нагадаємо, раніше Ксенія Собчак розхвалила високопосадовців Кремля, зокрема речника Дмитра Пєскова, першого заступника керівника адміністрації Путіна Сергія Кирієнка, мера Москви Сергія Собяніна та самого російського диктатора.

Раніше чоловік Ксенії Собчак назвав повномасштабне вторгнення в Україну "удачею нашого покоління".