"Удача покоління": чоловік Собчак цинічно виправдав війну в Україні (відео)

Російський режисер Костянтин Богомолов назвав повномасштабне вторгнення в Україну "удачею нашого покоління". Наступного дня після заяви чоловікові Ксенії Собчак присвоїли звання заслуженого діяча мистецтв.

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Ці слова прозвучали під час його виступу в дискусії, присвяченій волонтерству, під час молодіжного форуму "Територія смислів", пише "Радіо Свобода".

Богомолов — керівник двох театрів. З 2019 року він очолює московський Театр на Бронній, а у 2024-му призначений художнім керівником Театру Романа Віктюка. Назву останнього він потім змінив на "Театр-сцена Мельников".

"Я думаю, що те, що сталося три роки тому, настільки радикально змінило середовище, в якому ми живемо, це певною мірою удача нашого покоління. Що ми перебуваємо в цьому історичному періоді, який змушує нас говорити про сутнісне. Цінність мішури, як би вона не виблискувала, різко впала. Знаєте, як глянець весь скукожився", — заявив він залу, де сиділо чимало молодих росіян.

21 липня стало відомо про присвоєння Богомолову звання заслуженого діяча мистецтв.

У тексті указу йдеться, що звання присвоєно "за внесок у розвиток вітчизняної культури і мистецтва, багаторічну плідну діяльність".

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Уже 20 липня, після скандальної заяви, Богомолов опинився в базі сайту "Миротворець".

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Реакція опозиції на слова Богомолова

Слова Богомолова, якому 23 липня виповнюється 50 років, викликали жваву дискусію серед опозиціонерів путінської влади, які звинуватили столичного режисера в лизоблюдстві.

Ксенія Ларіна, колишня журналістка "Эха Москвы", яка залишила Росію і зараз визнана іноагенткою, написала в соцмережі про Богомолова:

"Так виступають мерзотники-інтелектуали. Найогидніший вид людини. Саме вони і є справжні політичні педофіли, розбещувачі малоліток".

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Любов Соболь, юристка "Фонду боротьби з корупцією", визнана в РФ "терористкою і екстремісткою", теж не стала мовчати.

"Путін позатикав усім роти, ще й посадив купу людей за антивоєнні висловлювання, розв'язав війну з сусідами, довів країну до масової еміграції. Режисер Богомолов: "це удача нашого покоління, що ми перебуваємо в цьому історичному періоді, який змушує нас говорити про сутнісне." Він під речовинами? Ще й глянець у нього весь скукожився. Ну, не знаю, що там у нього скукожилося, але його дружина досі в діамантах на вечірках витанцьовує", — написала вона в Х.

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Ксенія Собчак і війна в Україні

Громадянська позиція Ксенії Собчак з приводу війни в Україні — "не все так однозначно".

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Вона часто робить доволі гучні заяви, критикує владу, бере інтерв'ю у знаменитостей, які не підтримують війну. Але водночас журналістка намагається логічно пояснювати вчинки Путіна і вірить у "хороших росіян".

Її часто відносять до агентів Кремля під виглядом ліберальної опозиціонерки, яка завуальовано просуває пропагандистські наративи.

Однак коли почалася Курська операція, вона заявила, що тепер кожен росіянин має підтримати так звану "СВО".

Позиція першого чоловіка Собчак щодо України

Зазначимо, що актор і режисер Максим Віторган, перший чоловік Ксенії Собчак, одразу ж зайняв чітку антивоєнну позицію і засудив дії Росії, заявивши про свою підтримку України.

Він також говорив, що в Росії панує "фашистський режим", неодноразово критикував офіційну пропаганду в Росії, звинувачуючи її в спотворенні фактів і розпалюванні ненависті між народами.

Віторган брав участь в антивоєнних акціях і підтримував людей, які також виступали проти війни, а також наголошував на важливості громадянського опору і відповідальності громадських діячів у моменти кризи.

Максим Віторган Фото: Instagram

Через свою позицію його замінили діпфейком у другому сезоні серіалу "Контакт".

Свого часу, а саме 2013 року, Богомолов відкрито підтримав опозиціонера Олексія Навального на виборах мера Москви, проте вже 2018-го став довіреною особою чинного мера Сергія Собяніна.

Через три роки, у лютому 2021-го, він написав статтю "Викрадення Європи 2.0", де піддав критиці сучасну Європу, закликавши Росію відмовитися від європейських цінностей.

Раніше Фокус писав, що в Росії заявляли про замах на Ксенію Собчак і Маргариту Симоньян. Пізніше в цьому угледіли "український слід".