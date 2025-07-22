"Удача поколения": муж Собчак цинично оправдал войну в Украине (видео)

Российский режиссер Константин Богомолов назвал полномасштабное вторжение в Украину "удачей нашего поколения". На следующий день после заявления мужу Ксении Собчак присвоили звание заслуженного деятеля искусств.

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Эти слова прозвучали во время его выступления в дискуссии, посвященной волонтерству, во время молодежного форума "Территория смыслов", пишет "Радио Свобода".

Богомолов – руководитель двух театров. С 2019 года он возглавляет московский Театр на Бронной, а в 2024-м назначен худруком Театра Романа Виктюка. Название последнего он затем сменил на "Театр-сцена Мельников".

"Я думаю, что то, что произошло три года назад, настолько радикально поменяло среду, в которой мы живем, это в определенной степени удача нашего поколения. Что мы находимся в этом историческом периоде, который заставляет нас говорить о сущностном. Ценность мишуры, как бы она не сверкала, резко упала. Знаете, как глянец весь скукожился", – заявил он залу, где сидело немало молодых россиян.

Уже 21 июля стало известно о присвоении Богомолову звания заслуженного деятеля искусств.

В тексте указа говорится, что звание присвоено "за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Фото: Скриншот

Уже 20 июля, после скандального заявления, Богомолов оказался в базе сайта "Миротворец".

Фото: Скриншот

Реакция оппозиции на слова Богомолова

Слова Богомолова, которому 23 июля исполняется 50 лет, вызвали оживленную дискуссию среди оппозиционеров путинской власти, которые обвинили столичного режиссера в лизоблюдстве.

Ксения Ларина, бывшая журналистка "Эха Москвы", которая покинула Россию и сейчас признана иноагентом, написала в соцсети о Богомолове:

"Так выступают мерзавцы-интеллектуалы. Самый отвратительный вид человека. Именно они и есть настоящие политические педофилы, растлители малолеток".

Фото: Скриншот

Любовь Соболь, юрист "Фонда борьбы с коррупцией", признанная в РФ "террористкой и экстремисткой, тоже не стала молчать.

"Путин позатыкал всем рты, еще и посадил кучу людей за антивоенные высказывания, развязал войну с соседями, довел страну до массовой эмиграции. Режиссер Богомолов: "это удача нашего поколения, что мы находимся в этом историческом периоде, который заставляет нас говорить о сущностном." Он под веществами? Еще и глянец у него весь скукожился. Ну, не знаю, что там у него скукожилось, но его жена до сих пор в бриллиантах на вечеринках отплясывает", — написала она в Х.

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Ксения Собчак и война в Украине

Гражданская позиция Ксении Собчак по поводу войны в Украине — "не все так однозначно".

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Она часто делает довольно громкие заявления, критикует власть, берет интервью у знаменитостей, не поддерживающих войну. Но вместе с тем журналистка пытается логически объяснять поступки Путина и верит в "хороших россиян".

Ее часто относят к агентам Кремля под видом либеральной оппозиционерки, которая завуалированно продвигает пропагандистские нарративы.

Однако когда началась Курская операция, она заявила, что теперь каждый россиянин должен поддержать так называемую "СВО".

Позиция первого мужа Собчак по Украине

Отметим, что актер и режиссер Максим Виторган, первый муж Ксении Собчак, сразу же занял четкую антивоенную позицию и осудил действия России, заявив о своей поддержке Украины.

Он также говорил, что в России царит "фашистский режим", не раз критиковал официальную пропаганду в России, обвиняя ее в искажении фактов и разжигании ненависти между народами.

Виторган принимал участие в антивоенных акциях и поддерживал людей, которые также выступали против войны, а также подчеркивал важность гражданского сопротивления и ответственности общественных деятелей в моменты кризиса.

Максим Виторган Фото: Instagram

Из-за своей позиции его заменили дипфейком во втором сезоне сериала "Контакт".

В свое время, а именно в 2013 году, Богомолов открыто поддержал оппозиционера Алексея Навального на выборах мэра Москвы, однако уже в 2018 стал доверенным лицом действующего мэра Сергея Собянина.

Спустя три года, в феврале 2021-го, он написал статью "Похищение Европы 2.0", где поддал критике современную Европу, призвав Россию отказаться от европейских ценностей.

Ранее Фокус писал, что в России заявляли о покушении на Ксению Собчак и Маргариту Симоньян. Позже в этом усмотрели "украинский след".