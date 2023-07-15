"Неонацисты" хотели убить Симоньян и Собчак: в ФСБ России заявили о предотвращении покушений

По данным росСМИ, задержания произошли в Москве и Рязанской области. Утверждается, что некие "неонацисты" за денежное вознаграждение от СБУ должны были напасть на российских пропагандисток.

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании "членов неонацистской группировки", которые якобы планировали совершить покушения на главного редактора пропагандистского телеканала RT Маргариту Симоньян и российскую журналистку Ксению Собчак. Об этом 15 июля сообщает "Интерфакс".

Сообщается, что задержания произошли в Москве и Рязанской области. В ФСБ утверждают, что подготовкой покушений якобы занимались украинские спецслужбы. При этом доказательств такой подготовки не приводится.

"Следственные действия подтвердили факт покушений, заказанных Службой безопасности Украины (СБУ) за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство, сообщили в ФСБ", — говорится в сообщении ФСБ

Количество задержанных не было уточнено. При обыске у задержанных якобы были обнаружены автомат Калашникова, 90 патронов, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, а также средства связи и компьютеры.

По факту экстремизма и терроризма на задержанных заведут уголовные дела.

Напомним, 26 июня Симоньян заявила, что решение отпустить Евгения Пригожина в Беларусь было оправданным, так как юридические нормы — это "не заповеди Христовы".

Ранее, 19 мая, стало известно, что пропагандистка Симоньян получила посылку с секс-пулей из магазина для взрослых, которую она приняла за бомбу.