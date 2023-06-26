"Выбор был между плохим и чудовищным": Симоньян высказалась о бунте Пригожина (видео)

После почти двухдневного молчания российская пропагандистка заявила, что решение отпустить Евгения Пригожина в Беларусь было оправданным, так как юридические нормы — это "не заповеди Христовы".

Related video

Маргарита Симоньян впервые прокомментировала попытку Евгения Пригожина совершить военный переворот в Российской Федерации. Соответсвующий пост российская пропагандистка опубликовала в своем Telegram-канале 26 июня.

Симоньян отреагировала тот факт, что на Пригожина сначала завели уголовное дело, а затем беспрепятственно разрешили выехать их России в Беларусь. По ее словам, этот решение было оправданным.

"Юридические нормы — это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы", — сказала Симоньян.

Пропагандистка заявила, что если законы не обеспечивают порядок и стабильность на территории России, то они "идут лесом"

"Выбор был между плохим и чудовищным. Страшнее гражданского противостояния не может быть ничего, включая уж тем более нарушение каких-то юридических норм", — заключила Маргарита Симоньян.

Симоньян высказалась о мятеже Пригожина

Напомним, что Евгений Пригожин дал оценку своему мятежу, отметив, что что считает результат своего неудавшегося военного восстания в России "нормальным". По его словам, события в РФ "всех взбодрили".

Мы также писали, что данным проекта Oryx, в ходе попытки государственного переворота в Российской Федерации ЧВК Вагнер потеряли 6 единиц боевой техники, захватив при этом бронеавтомобиль и грузовик, принадлежащие ВС РФ.

Еще мы сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен предрек новые мятежи на территории РФ. По его словам, в результате попытки Пригожина совершить военный переворот появились "очень серьезные трещины".