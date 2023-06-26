"Вибір був між поганим і жахливим": Симоньян висловилася про бунт Пригожина (відео)

Після майже дводенного мовчання російська пропагандистка заявила, що рішення відпустити Євгена Пригожина в Білорусь було виправданим, оскільки юридичні норми — це "не заповіді Христові".

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Маргарита Симоньян уперше прокоментувала спробу Євгена Пригожина здійснити військовий переворот у Російській Федерації. Відповідний пост російська пропагандистка опублікувала у своєму Telegram-каналі 26 червня.

Симоньян відреагувала на той факт, що на Пригожина спочатку завели кримінальну справу, а потім безперешкодно дозволили виїхати з Росії до Білорусі. За її словами, це рішення було виправданим.

"Юридичні норми — це не заповіді Христові та не скрижалі Мойсеєві", — сказала Симоньян.

Пропагандистка заявила, що якщо закони не забезпечують порядок і стабільність на території Росії, то вони "йдуть лісом"

"Вибір був між поганим і жахливим. Страшнішим за громадянське протистояння не може бути нічого, включно з порушенням якихось юридичних норм", — підсумувала Маргарита Симоньян.

Симоньян висловилася про заколот Пригожина

Нагадаємо, що Євген Пригожин дав оцінку своєму заколоту, зазначивши, що вважає результат свого невдалого військового повстання в Росії "нормальним". За його словами, події у РФ "усіх збадьорили".

Ми також писали, що за даними проєкту Oryx, під час спроби державного перевороту в Російській Федерації ПВК Вагнер втратили 6 одиниць бойової техніки, захопивши водночас бронеавтомобіль і вантажівку, що належать ЗС РФ.

Ще ми повідомляли, що держсекретар США Ентоні Блінкен передрік нові заколоти на території РФ. За його словами, внаслідок спроби Пригожина здійснити військовий переворот з'явилися "дуже серйозні тріщини".