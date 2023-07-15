МЗС РФ звинуватило в "терористичному нападі на Симоньян і Собчак" Україну з "кураторами"

Спікер російського відомства Марія Захарова заявила, що причиною замаху на журналісток стала нібито їхня професійна діяльність.

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У неділю, 15 липня, в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що на території Росії, а саме в Москві та Рязанській області, було затримано "членів неонацистського угруповання". Ці люди нібито готували замах на головного редактора каналу Russia Today Маргариту Симоньян і журналістку Ксенію Собчак.

Представник МЗС РФ Марія Захарова представила офіційний коментар з приводу цієї події, яку названо "запобіганням підготовки українськими спецслужбами вбивства" Симонян і Собчак.

Згідно з повідомленням, опублікованим в офіційному Telegram-каналі російського відомства, 15 липня співробітники ФСБ, Слідчого комітету і МВС РФ змогли запобігти підготовці вбивства двох російських пропагандисток.

За словами Захарової, цей випадок є "черговою спробою терористичного нападу на російських цивільних осіб". Відповідальними за цей нібито замах на життя Симоньян і Собчак у МЗС РФ назвали "київський режим, опікуваний західними кураторами".

У повідомленні сказано, що зараз російські правоохоронці займаються з'ясуванням подробиць цього інциденту, але в МЗС РФ вважають, що приводом для нібито замаху є "професійна діяльність журналістів".

Згідно із заявою російського МЗС, Маргариті Симоньян постійно надходять погрози і вже не вперше відбувається запобігання спробам замаху на її життя, які нібито організовують спецслужби України.

За словами Захарової, подібні події "вкотре показують терористичну сутність режиму Зеленського", який є нібито винуватцем багатьох інших "терактів". Представниця МЗС РФ знову згадала про вбивство пропагандистки Дар'ї Дугіної в серпні 2022 року, з якою, за її словами, "розправилися диверсанти київського режиму". Також згадується замах на життя засновника телеканалу "Царьград", за сумісництвом російського мільярдера, Костянтина Малофєєва у квітні 2023 року та замахи і смерті інших відомих пропагандистів РФ.

До речі, за версією російських спецслужб, автомобіль Костянтина Малофєєва планував підірвати засновник "Російського добровольчого корпусу" Денис Капустін.

У повідомленні представниця російського МЗС поскаржилася на те, що на нібито замахи на Симоньян і Собчак знову не буде жодної реакції "від профільних міжнародних організацій".

Нагадуємо, що похорон Дар'ї Дугіної породив конспірологічні теорії. Незважаючи на те, що росЗМІ повідомляли про неможливість ідентифікувати тіло, дочку російського філософа Олександра Дугіна ховали у відкритій труні.