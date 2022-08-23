"Інсценування спецслужб": похорон Дугіної породили конспірологічні теорії (фото)

Незважаючи на те, що росЗМІ повідомляли про неможливість ідентифікувати тіло водія на місці НП, дочку Олександра Дугіна ховали у відкритій труні.

Знімки з похорону Дар'ї Дугіної, які проходили 23 серпня в Москві, породили конспірологічні теорії у соціальних мережах. Свої припущення опублікували кілька користувачів, передає Фокус.

Як відомо, церемонія прощання з дочкою ідеолога "російського світу" Дар'єю Дугіною проходила у вівторок, 23 серпня, у Москві. На заході були присутні не лише родичі, а й російські топполітики.

Після підриву автомобіля у Підмосков'ї російські ЗМІ стверджували, що тіло водія неможливо ідентифікувати на місці, оскільки воно повністю згоріло. Слідчий комітет, зі свого боку, повідомляв, що вибуховий пристрій заклали на боці сидіння водія і в людини не було шансів вижити після інциденту.

[ + – ] РосЗМІ повідомляли про неможливість ідентифікувати на місці тіло Дар'ї Дугіної

Конспірологічні версії про те, що підрив автомобіля з Дар'єю Дугіною міг бути інсценуванням, почали з'являтися в соціальних мережах після того, як російські ЗМІ опублікували фото з похорону. Користувачі звернули увагу, що труна із загиблою на церемонії прощання була відкрита, а дочку ідеолога "російського світу" добре загримували.

[ + – ] Фото з похорону Дар'ї Дугіної в Москві

Окрім цього, сумніви викликали знімки з батьками Дар'ї Дугіної, які з посмішкою зустрічали гостей траурного заходу.

[ + – ] Батьки Дар'ї Дугіної з посмішкою зустрічали гостей на похороні

Свої конспірологічні версії про те, що підрив автомобіля з Дар'єю Дугіною був інсценуванням російських спецслужб, користувачі активно публікували у Twitter.

[ + – ] У соцмережах назвали інсценуванням підрив автомобіля з Дар'єю Дугіною [ + – ] У соцмережах назвали інсценуванням підрив автомобіля з Дар'єю Дугіною [ + – ] У соцмережах назвали інсценуванням підрив автомобіля з Дар'єю Дугіною [ + – ] У соцмережах назвали інсценуванням підрив автомобіля з Дар'єю Дугіною [ + – ] У соцмережах назвали інсценуванням підрив автомобіля з Дар'єю Дугіною

Раніше повідомлялося, що Кремль перетворив церемонію прощання з Дар'єю Дугіною на пропагандистське шоу, під час якого гості погрожували Україні знищенням. Депутат Держдуми від ЛДПР Леонід Слуцький на камеру повторив нацистське гасло та пообіцяв, що Росія "звільнить Київ від фашизму".

Також повідомлялося, що першим на похороні Дар'ї Дугіної виступив її батько Олександр, який є головним ідеологом "російського світу". Пропагандист заявив, що його дочка "загинула на фронті у Москві в ім'я своєї країни".