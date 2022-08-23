"Инсценировка спецслужб": похороны Дугиной породили конспирологические теории (фото)

Несмотря на то, что росСМИ сообщали о невозможности идентифицировать тело водителя на месте ЧП, дочь Александра Дугина хоронили в открытом гробу.

Снимки с похорон Дарьи Дугиной, которые проходили 23 августа в Москве, породили конспирологические теории в социальных сетях. Свои догадки опубликовали несколько пользователей, передает Фокус.

Как известно, церемония прощания с дочерью идеолога "русского мира" Дарьей Дугиной проходила во вторник, 23 августа, в Москве. На мероприятии присутствовали не только родственники, но и российские топ-политики.

После подрыва автомобиля в Подмосковье российские СМИ утверждали, что тело водителя невозможно идентифицировать на месте, поскольку оно полностью сгорело. Следственный комитет, в свою очередь, сообщал, что взрывное устройство заложили на стороне водительского сиденья и у человека не было шансов выжить после инцидента.

[ + – ] РосСМИ сообщали о невозможности идентифицировать на месте тело Дарьи Дугиной

Конспирологические версии о том, что подрыв автомобиля с Дарьей Дугиной мог быть инсценировкой, стали появляться в социальных сетях после того, как российские СМИ опубликовали фотографии с похорон. Пользователи обратили внимание, что гроб с погибшей на церемонии прощания был открытым, а дочь идеолога "русского мира" хорошо загримировали.

[ + – ] Фотографии с похорон Дарьи Дугиной в Москве

Кроме этого, сомнения вызвали снимки с родителями Дарьей Дугиной, которые с улыбкой встречали гостей траурного мероприятия.

[ + – ] Родители Дарьи Дугиной с улыбкой встречали гостей на похоронах

Свои конспирологические версии о том, что подрыв автомобиля с Дарьей Дугиной был инсценировкой российских спецслужб, пользователи активно публиковали в Twitter.

[ + – ] В соцсетях назвали инсценировкой подрыв автомобиля с Дарьей Дугиной [ + – ] В соцсетях назвали инсценировкой подрыв автомобиля с Дарьей Дугиной [ + – ] В соцсетях назвали инсценировкой подрыв автомобиля с Дарьей Дугиной [ + – ] В соцсетях назвали инсценировкой подрыв автомобиля с Дарьей Дугиной [ + – ] В соцсетях назвали инсценировкой подрыв автомобиля с Дарьей Дугиной

Ранее сообщалось, что Кремль превратил церемонию прощания с Дарьей Дугиной в пропагандистское шоу, в ходе которого гости угрожали Украине уничтожением. Депутат Госдумы от ЛДПР Леонид Слуцкий на камеру повторил нацистский лозунг и пообещал, что Россия "освободит Киев от фашизма".

Также сообщалось, что первым на похоронах Дарьи Дугиной выступил ее отец Александр, который является главным идеологом "русского мира". Пропагандист заявил, что его дочь "погибла на фронте в Москве во имя своей страны".