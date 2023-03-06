Підірвати як Дугіну: ФСБ заявила про спробу замаху на спонсора "російського світу" (відео)

За версією російських спецслужб, автомобіль мільярдера та голову групи компаній "Царгород" Костянтина Малофєєва планував підірвати засновник "Російського добровольчого корпусу" Капустін, за яким нібито стоїть СБУ. Сам олігарх уже відреагував на спробу замаху.

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Федеральна служба безпеки Росії повідомила, що запобігла замаху на главу групи пропагандистських компаній "Царгород", одного з фінансистів "російського світу". Костянтина Малофєєва. Про це повідомляє видання "Коммерсант" з посиланням на пресслужбу ФСБ РФ.

За версією російської спецслужби, організатором замаху є член "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Денис Капустін, який брав участь у нещодавній атаці на Брянську область. У ФСБ вважають, що за діяльністю РДК стоїть Служба безпеки України. При цьому сам Капустін, каже пресслужба, також мешкає на території України.

Як стверджують у Росії, Малофєєва нібито хотіли підірвати за тією ж схемою, що й пропагандистку Дар'ю Дугіну — планували підірвати його автомобіль.

"Терористичний акт планувалося здійснити шляхом підриву саморобного вибухового пристрою, що прикріплений під автомобіль Малофєєва", — уточнюється в пресрелізі.

Реакція Малофєєва на замах

Бізнесмен уже відреагував на можливий замах на його життя у своєму Telegram-каналі.

"У відповідь на численні стурбовані дзвінки друзів та знайомих повідомляю: дякувати Богу, зі мною все гаразд. Ніхто не постраждав", — зокрема, написав Малофєєв.

За словами підприємця, "ні погрози, ні теракти" не змусять його відмовитися від його "щирої патріотичної позиції".

При цьому він сподівається, що винні у вбивстві Дар'ї Дугіної "нарешті будуть розкриті та заарештовані".

До групи компаній "Царгород" входить пропагандистський телеканал "Царгород", відомий своєю жорсткою антиукраїнською риторикою, православна гімназія ім. Василя Великого, організація з російською імперською ідеологією "Двоголовий орел" тощо.

Костянтин Малофєєв — російський бізнесмен, мільярдер, політик та громадський діяч, власник акцій "Ростелекому", голова ради директорів групи компаній "Царгород", а також засновник телеканалу "Царгород ТБ", один із фінансистів "російського світу".

Нагадаємо, голова РДК Денис Капустін розповів, що в Україні знали про "операцію" під Брянськом. В іншому випадку, як каже голова "Російського добровольчого корпусу", він не пройшов би непоміченим замінованими мостами, під камерами і безпілотниками з тепловізорами.