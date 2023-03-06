Взорвать как Дугину: ФСБ заявила о попытке покушения на спонсора "русского мира" (видео)

По версии российских спецслужб, автомобиль миллиардера и главу группы компаний "Царьград" Константина Малофеева планировал подорвать основатель "Русского добровольческого корпуса" Капустин, за которым якобы стоит СБУ. Сам олигарх уже отреагировал на попытку покушения.

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Федеральная служба безопасности России сообщила, что предотвратила покушение на главу группы пропагандистских компаний "Царьград", одного из финансистов "русского мира". Константина Малофеева. Об этом сообщает издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.

По версии российской спецслужбы, организатором покушения является член "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Денис Капустин, который принимал участие в недавней атаке на Брянскую область. В ФСБ считают, что за деятельностью РДК стоит Служба безопасности Украины. При этом сам Капустин, говорит пресс-служба, также проживает на территории Украины.

Как утверждают в России, Малофеева якобы хотели взорвать по той же схеме, что и пропагандистку Дарью Дугину — планировали подорвать его автомобиль.

"Террористический акт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева", — уточняется в пресс-релизе.

Реакция Малофеева на покушение

Бизнесмен уже отреагировал на предположительное покушение на его жизнь в своем Telegram-канале.

"В ответ на многочисленные обеспокоенные звонки друзей и знакомых сообщаю: слава Богу, со мной все в порядке. Никто не пострадал", — в частности, написал Малофеев.

По словам предпринимателя, "ни угрозы, ни теракты" не заставят его отказаться от его "искренней патриотической позиции".

При этом он надеется, что виновные в убийстве Дарьи Дугиной "будут наконец раскрыты и арестованы".

В группу компаний "Царьград" входит пропагандистский телеканал "Царьград", известный своей жесткой антиукраинской риторикой, православная гимназия им. Василия Великого, организация с российской имперской идеологией "Двуглавый орел" и так далее.

Константин Малофеев — российский бизнесмен, миллиардер, политик и общественный деятель, владелец акций "Ростелекома", председатель совета директоров группы компаний "Царьград", а также основатель телеканала "Царьград ТВ", один из финансистов "русского мира".

Напомним, глава РДК Денис Капустин рассказал, что в Украине знали про "операцию" под Брянском. В ином случае, как говорит глава "Русского добровольческого корпуса", он не прошел бы незамеченным по заминированным мостам, под камерами и беспилотниками с тепловизорами.