Сочи атаковали морские дроны: взорвали корабль NEFRIT из Новороссийска (видео)

В Сочи раздались два громких взрыва, произошедших в районе морского порта, сообщили в сети. Над портом поднялись облака дыма, а целью мог стать российский корабль, ранее действовавший в районе порта Новороссийск. Российский стратегический объект на Чёрном море атаковали беспилотные катера (БЭКи). Что произошло во время удара морских дронов 3 сентября?

Взрывы в Сочи прогремели около 9:45 3 сентября, как сообщается в Telegram-канале Exilenova+. Россияне наводнили сеть видео с кадрами инцидента. Отмечается, что под ударом мог оказаться корабль, а также ЗРК "Панцирь", который стоял на пирсе.

На одном из видео заметили ЗРК, который мог стать целью дронов, а рядом, в 10-20 метрах, — столб дыма после взрыва. На канале опубликовали спутниковую фотографию пирсов в Сочи и уточнили, что особых интересных целей там не видно, но, вероятно, могли нанести удар по судну NEFRIT. NEFRIT — это судно снабжения (MPSV, Multipurpose Supply Vessel), которое использовалось для морских нефтегазовых операций и ранее работало в Новороссийске, пояснили в сети.

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"Судно NEFRIT, которое было поражено украинским БЭКом у причала в Сочи, по открытым данным, работало в районе Новороссийска и Чёрного моря. Ходит под флагом РФ (ходило)", — написали на канале Exilenova+.

Атака дронов на РФ — ЗРК "Панцирь" в порту Сочи 3 сентября Фото: Exilenova+

Атака дронов на РФ — судно обеспечения "НЕФРИТ" в порту Сочи 3 сентября Фото: Exilenova+

NEFRIT ("Нефрит") — судно обеспечения, упомянутое в заявлении компании "Газпром" в октябре 2022 года: россияне отправили это судно в Балтийское море, где несколько недель назад произошел подрыв трёх из четырёх труб "Северного потока". Речь шла о судне, предназначенном для доставки необходимых ресурсов на морские платформы: перевозили экипажи, вспомогательное производственное оборудование, продукты, воду и т. д. Корабль принадлежит компании "Альянс" и был приписан к порту Санкт-Петербурга. Габариты — длина 90 м, ширина 18 м, осадка 6 м, вместимость — почти 4 тыс. тонн.

Атака дронов на РФ — судно обеспечения "НЕФРИТ" Фото: BBC

Атака дронов на РФ — что произошло в Сочи 3 сентября

Инцидент в морском порту подтвердили в местном паблике. В 9:45 появилось сообщение о двух громких взрывах, которые слышали даже в центре города, и предупредили, что людям следует держаться подальше от пирса. В канале Оперативного штаба Краснодарского края пока не сообщали об атаке дронов 3 сентября. Между тем российские СМИ сообщили, что утром "Росавиация" временно ограничила работу местных аэропортов (Сочи, Геленджик) из-за угрозы налета БПЛА.

Отметим, что Фокус писал об атаке дронов на РФ 3 сентября. Утром стало известно о взрывах в Московской области. В сети появились кадры со столбами дыма. Кроме того, был многоэтажный дом, в котором горели квартиры с 1 по 9 этаж, и дрон, за которым гнался Ка-52 РФ. Местные власти заявили, что регион атаковали 52 БПЛА, но все они, по-видимому, были сбиты. Минобороны также сообщило о налете 400 дронов, но ничего не написало о морских беспилотниках.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самолетам лучше не летать над территорией РФ, поскольку там действуют украинские дроны.