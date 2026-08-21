"Ризикований план": Зеленському пропонували атакувати аеропорти Москви тисячами дронів, — The Atlantic

На початку 2026 року українські чиновники звернулися до президента Володимира Зеленського з "ризикованим планом" закінчення війни. Він передбачав масштабну операцію із застосуванням тисяч дронів зі штучним інтелектом проти аеропортів Москви.

Ця військова операція мала назву M&Ms і мала на меті ізолювати російську еліту та змусити диктатора Володимира Путіна піти на переговори про перемир’я. Однак вона була зрештою призупинена, пише видання The Atlantic.

Подробиці операції

Зазначається, що для реалізації операції M&Ms необхідним було розширення кампанію бомбардувань, включивши до неї цілий перелік цілей та види зброї, яких вони довгий час уникали. Окрім ударів по нафтопереробних заводах РФ та інших об'єктах, планувалося запустити хвилі дронів з штучним інтелектом на московські аеропорти.

Джерела, обізнані з цим питанням, розкрили, що у такий спосіб планувалося зупинити міжнародні авіаперевезення до та з Москви.

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"У разі реалізації цей план став би жахливою віхою в історії військової справи: атакою, під час якої рої автономних дронів, оснащених системами наведення на базі штучного інтелекту, виявляли б і уражали свої цілі без участі пілота, який керує їхніми рухами", — йдеться у публікації.

Видання зазначає, що такі системи випробовували різні країни упродовж останніх років. У США зокрема тестували подібне, однак це стало предметом бурхливих дискусій щодо можливого порушення законів війни. Тому їх ніколи не застосовували у великих масштабах.

Зеленський висловив застереження щодо операції

Взимку цей план дій було представлено президенту України Володимиру Зеленському. Однак він висловив серйозні занепокоєння щодо нього.

Джерела розкрили, що лідер побоювався, що такі дії можуть розцінюватися як "піратство", оскільки дрони можуть влучити по цивільному повітряному борту і можуть постраждати чи загинути пасажири, співробітники аеропорту або ж члени екіпажу. Однак у спробах знайти спосіб впливу на Кремль Зеленський дав дозвіл на продовження підготовки операції.

Прессекретар Зеленського відмовився від коментарів з приводу цього питання. Інший представник команди президента заперечив подібні плани, заявивши, що це "нісенітниця". Він також пояснив, що в України немає належної зброї для втілення таких операцій.

Нагадаємо, 20 серпня прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков звинуватив Україну у відсутності шансів на мирну угоду.

Також радник Путіна Юрій Ушаков висловився щодо замороження війни в Україні.