"Тиха дипломатія" між РФ та США: радник Путіна висловився щодо заморозки війни (відео)

Росія не збирається призупиняти війну проти України шляхом "заморозки" на лінії фронту, заявив радник російського диктатора Путіна. Представник Кремля уник питання про можливість таємних переговорів Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки щодо долі України. Які нові заяви щодо миру та війни озвучили у Москві?

Тези Кремля про відмову від завершення війни нагадав радник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков. РосЗМІ "Вести" та "Интерфакс" повідомили, що Ушаков дав нове інтерв'ю. У мережі з'явились короткі фрагменти розмови посадовця з російським пропагандистом Павлом Зарубіним. Серед іншого, ішлося про відмову РФ від миру та про закриті переговори зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

"Интерфакс" навів коротку відповідь Ушакова на питання Зарубіна про те, що західні країни пропонують заморозити війну на лінії розмежування. Представник Путіна запевнив, що "усім відома" позиціях РФ щодо цієї ідеї й що "вона [позиція] це виключає".

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Тим часом у каналі "Вести 1" РФ опублікували фрагмент коментаря щодо можливості візиту у Москву спецпредставників Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Ушаков пояснив, що зустріч "потребує підготовки" і що "дипломатія завжди ведеться тихо".

Завершення війни — деталі

Зазначимо, у серпні Україна та РФ обмінялись позиціями щодо можливості завершення війни. Згідно з даними західних медіа, Україна запропонувала РФ перемир'я у Чорному морі та припинення ударів по зерновій інфраструктурі. Також зауважувалось, що з такою ж пропозицією виступила Туреччина. У відповідь з'явилась заява речниці МЗС РФ Марії Захарова. Зі слів Захарової, Кремль начебто офіційними каналами не отримував пропозиції перемир'я. Після цього посадовиця наголосила, що перемир'я на морі не буде. Тоді ж росЗМІ опублікували інтерв'ю глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Лавров найперше запевнив, що Росія не піде на завершення війни й для цього має дуже "вагому" причину. Далі посадовець пояснив, що причина для продовження убивання українців — це "сором перед дідами" та відповідальність перед "тисячолітньою історією".

Тим часом 14 серпня Міноборони РФ також відповіло на пропозицію України щодо завершення війни. Російське командування опублікували зображення "Шахеда" та пообіцяло українцям "заморозку", погрожуючи ударами по енергетиці. У відповідь мережу заполонили меми українців, які нагадали росіянам про палаючі НПЗ і також про ракети "Фламінго" й дрони FP-1, які летять на тисячі кілометрів.

Нагадуємо, 18 серпня з'явилась нова заява представника ГУР Вадима Скібіцького, який пояснив, чи завершиться війна у 2026 році. Тим часом напередодні медіа опублікували розмову з ексміністром оборони Михайлом Федоровим, який розповів про зміну характеру війни та про українську балістику.