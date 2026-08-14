"Хоч камені з неба": мережу заполонили меми про погрози РФ заморозити українців (фото)

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ відповіло на погрози Міністерства оборони Росії заморозити українців найближчої зими. Комунікаційники опублікували зображення з палаючим нафтопереробним заводом РФ та написали, що українців грітимуть підірвані російські підприємства. Українці на цьому не спинились і згенерували інші меми, у яких висміяли погрози РФ. Серед мемів — натяки на приліт "Фламінго" та інших крилатих "птахів".

Публікація Страткому ЗСУ з'явилась вдень 14 серпня, через кілька годин після допису Міноборони РФ, яким росіяни відповіли на пропозицію України про перемир'я у Чорному морі — про "заморозку". Окрім простих українців, відгукнулись навіть працівники ДСНС, які згенерували відео з кадрами майбутнього планування та роботи. При цьому рятувальники написали, що "меми — мемами, а командна робота — за розкладом". Фокус зібрав меми-відовіді на погрози РФ: авторів відшукати не вдалось, тому ідеться про народну творчість.

Перемир'я на війні — меми про морозну зиму

Перший мем про морозну зиму — це повідомлення Страткому. Військові з управління комунікацій ЗСУ написали, що українців грітимуть удари по РФ.

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"Зігріємося вогнем російських НПЗ", — ідеться у надписі на мемі.

Перемир'я на війні — Стратком про заморозку Міноборони РФ Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom

Є меми, у яких використали зображення виробів компанії Fire Point, якими ЗСУ здійснюють далекобійні удари. На одному зображення — зграя крилатих ракет "Фламінго", розфарбованих у рожевий колір, та підпис про те, що українці готові навіть "до каменів з неба". Також є зображення такої ж зграї далекобійних дронів FP-1 (чи дронів "Лютий"), які можуть упасти на голови росіян "як сніг на голову".

Перемир'я на війні — мем з Фламінго після допису про заморозку Міноборони РФ Фото: З відкритих джерел

Перемир'я на війні — мем з FP-1 після допису про заморозку Міноборони РФ Фото: З відкритих джерел

Інші українці припустили, що у відповідь на російські "Шахеди", якими росіяни погрожують енергетиці, ЗСУ будуть використовувати дрини-перехоплювачі P1-SUN. При цьому автори обіграли назву перехоплювача, яка означає частину людського тіла.

Перемир'я на війні — мем з P1-SUN після допису про заморозку Міноборони РФ Фото: З відкритих джерел

В інших мемах використали ідею снігу на голову росіян, але припустили, що їм загрожуватиме особисто Зеленський, який летить на особливому повітряному пристрої з пропелером та у кольорах українського прапора. Мем з Зеленським та "потужнольотом" з'явися у каналі "Перша приватна мемарня": під зображенням — лаконічний надпис з двох слів, який не публікується з етичних міркувань. Там же розкритикували мем Стракому та намалювали свій: замість російського "Шахеда" — кілька десятків діпстрайків.

Перемир'я на війні — мем з Зеленським після допису про заморозку Міноборони РФ Фото: З відкритих джерел

Перемир'я на війні — мем з чоловічками після допису про заморозку Міноборони РФ Фото: Перша приватна мемарня

У мережі відшукався мем, у якому показали знищений російський "Шахед", який збили сили ППО і який палає десь у полі. На зображенні написали, що "Сніг зійде — відморозки теж". Крім того, показали заморожену курку та назвали росіян "відмороженими".

Перемир'я на війні — мем з підбитим Шахедом після допису про заморозку Міноборони РФ Фото: З відкритих джерел

Перемир'я на війні — мем з куркою після допису про заморозку Міноборони РФ Фото: З відкритих джерел

Автори ще одного мему згенерували панораму палаючих НПЗ РФ, а на передньому плані посадили кота у вишиванці. Кіт, тримаючи у зубах сигару і в руках каву, наче радить росіянам спершу пережити літо, а тоді планувати зиму, якщо переживуть.

Перемир'я на війні — мем з котом та НПЗ після допису про заморозку Міноборони РФ Фото: З відкритих джерел

Зима 2026-2027 — деталі

О 9 год 14 серпня Міноборони РФ опублікувало зображення з трьома "Шахедами", які увійшли в піке перед ударом. Росіяни анонсували, що начебто ударні БпЛА впадуть на голови українцям як сніг, та пообіцяли саме таку "зимову заморозку".

Перемир'я на війні — допис про заморозку від Міноборони РФ Фото: Скриншот

Зазначимо, увечері 13 серпня стало відомо про непублічну пропозицію України до РФ заморозити удари у акваторії Чорного моря. Західні медіа написали, що це може бути пов'язано із загрозою для агропродукції обох країн. 14 серпня з'явилась відповідь МЗС РФ, у якій відкинули таку пропозицію.

Нагадуємо, 18 червня мережі заполонили меми про удар по Московському НПЗ: особливо глядачів вразила кришка резервуара, яка злетіла на десяток метрів.