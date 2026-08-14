"Хоч камені з неба": мережу заполонили меми про погрози РФ заморозити українців (фото)
Управління стратегічних комунікацій ЗСУ відповіло на погрози Міністерства оборони Росії заморозити українців найближчої зими. Комунікаційники опублікували зображення з палаючим нафтопереробним заводом РФ та написали, що українців грітимуть підірвані російські підприємства. Українці на цьому не спинились і згенерували інші меми, у яких висміяли погрози РФ. Серед мемів — натяки на приліт "Фламінго" та інших крилатих "птахів".
Публікація Страткому ЗСУ з'явилась вдень 14 серпня, через кілька годин після допису Міноборони РФ, яким росіяни відповіли на пропозицію України про перемир'я у Чорному морі — про "заморозку". Окрім простих українців, відгукнулись навіть працівники ДСНС, які згенерували відео з кадрами майбутнього планування та роботи. При цьому рятувальники написали, що "меми — мемами, а командна робота — за розкладом". Фокус зібрав меми-відовіді на погрози РФ: авторів відшукати не вдалось, тому ідеться про народну творчість.
Перемир'я на війні — меми про морозну зиму
Перший мем про морозну зиму — це повідомлення Страткому. Військові з управління комунікацій ЗСУ написали, що українців грітимуть удари по РФ.
"Зігріємося вогнем російських НПЗ", — ідеться у надписі на мемі.
Є меми, у яких використали зображення виробів компанії Fire Point, якими ЗСУ здійснюють далекобійні удари. На одному зображення — зграя крилатих ракет "Фламінго", розфарбованих у рожевий колір, та підпис про те, що українці готові навіть "до каменів з неба". Також є зображення такої ж зграї далекобійних дронів FP-1 (чи дронів "Лютий"), які можуть упасти на голови росіян "як сніг на голову".
Інші українці припустили, що у відповідь на російські "Шахеди", якими росіяни погрожують енергетиці, ЗСУ будуть використовувати дрини-перехоплювачі P1-SUN. При цьому автори обіграли назву перехоплювача, яка означає частину людського тіла.
В інших мемах використали ідею снігу на голову росіян, але припустили, що їм загрожуватиме особисто Зеленський, який летить на особливому повітряному пристрої з пропелером та у кольорах українського прапора. Мем з Зеленським та "потужнольотом" з'явися у каналі "Перша приватна мемарня": під зображенням — лаконічний надпис з двох слів, який не публікується з етичних міркувань. Там же розкритикували мем Стракому та намалювали свій: замість російського "Шахеда" — кілька десятків діпстрайків.
У мережі відшукався мем, у якому показали знищений російський "Шахед", який збили сили ППО і який палає десь у полі. На зображенні написали, що "Сніг зійде — відморозки теж". Крім того, показали заморожену курку та назвали росіян "відмороженими".
Автори ще одного мему згенерували панораму палаючих НПЗ РФ, а на передньому плані посадили кота у вишиванці. Кіт, тримаючи у зубах сигару і в руках каву, наче радить росіянам спершу пережити літо, а тоді планувати зиму, якщо переживуть.
Зима 2026-2027 — деталі
О 9 год 14 серпня Міноборони РФ опублікувало зображення з трьома "Шахедами", які увійшли в піке перед ударом. Росіяни анонсували, що начебто ударні БпЛА впадуть на голови українцям як сніг, та пообіцяли саме таку "зимову заморозку".
Зазначимо, увечері 13 серпня стало відомо про непублічну пропозицію України до РФ заморозити удари у акваторії Чорного моря. Західні медіа написали, що це може бути пов'язано із загрозою для агропродукції обох країн. 14 серпня з'явилась відповідь МЗС РФ, у якій відкинули таку пропозицію.
Нагадуємо, 18 червня мережі заполонили меми про удар по Московському НПЗ: особливо глядачів вразила кришка резервуара, яка злетіла на десяток метрів.