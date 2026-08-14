"Хоть камни с неба": сеть заполонили мемы об угрозах РФ заморозить украинцев (фото)

Управление стратегических коммуникаций ВСУ ответило на угрозы Министерства обороны России заморозить украинцев этой зимой. Специалисты по коммуникациям опубликовали изображение с горящим нефтеперерабатывающим заводом РФ и написали, что украинцев будут греть взорванные российские предприятия. Украинцы на этом не остановились и создали другие мемы, в которых высмеяли угрозы РФ. Среди мемов — намеки на прилет "Фламинго" и других крылатых "птиц".

Публикация Страткома ВСУ появилась днём 14 августа, через несколько часов после сообщения Минобороны РФ, которым россияне ответили на предложение Украины о перемирии в Чёрном море — о "заморозке". Помимо простых украинцев, откликнулись даже сотрудники ГСЧС, которые создали видео с кадрами будущего планирования и работы. При этом спасатели написали, что "мемы — мемами, а командная работа — по расписанию". Фокус собрал мемы-ответы на угрозы РФ: авторов найти не удалось, поэтому речь идет о народном творчестве.

Перемирие на войне — мемы о морозной зиме

Первый мем о морозной зиме — это сообщение Страткома. Военные из управления коммуникаций ВСУ написали, что украинцев будут согревать удары по РФ.

Відео дня

"Согреемся огнем российских НПЗ", — говорится в подписи к мему.

Перемирие в войне — Стратком о приостановке деятельности Минобороны РФ Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom

Есть мемы с изображениями продукции компании Fire Point, с помощью которой ВСУ наносят удары на большие расстояния. На одном изображении — стая крылатых ракет "Фламинго", окрашенных в розовый цвет, и подпись о том, что украинцы готовы даже "к камням с неба". Также есть изображение такой же стаи дальнобойных дронов FP-1 (или дронов "Лютый"), которые могут обрушиться на головы россиян "как снег на голову".

Перемирие на войне — мем с фламинго после публикации о заморозке бюджета Минобороны РФ Фото: Из открытых источников

"Перемирие на войне" — мем из FP-1 после публикации о заморозке бюджета Минобороны РФ Фото: Из открытых источников

Другие украинцы предположили, что в ответ на российские "Шахеды", которыми россияне угрожают энергетике, ВСУ будут использовать перехватчики P1-SUN. При этом авторы обыграли название перехватчика, которое означает часть человеческого тела.

Перемирие в войне — мем от P1-SUN после публикации о заморозке бюджета Минобороны РФ Фото: Из открытых источников

В других мемах использовалась идея "снега на головы россиян", но предполагалось, что им будет угрожать лично Зеленский, летящий на особом воздушном аппарате с пропеллером и в цветах украинского флага. Мем с Зеленским и "мощнолетом" появился на канале "Первая частная мемарня": под изображением — лаконичная надпись из двух слов, которая не публикуется по этическим соображениям. Там же раскритиковали мем Стракома и нарисовали свой: вместо российского "Шахеда" — несколько десятков дипстрайков.

Перемирие в войне — мем с Зеленским после публикации о заморозке средств Минобороны РФ Фото: Из открытых источников

Перемирие на войне — мем с человечками после публикации о заморозке бюджета Минобороны РФ Фото: Перша приватна мемарня

В сети нашёлся мем, на котором изображён уничтоженный российский "Шахед", сбитый силами ПВО и горящий где-то в поле. На изображении написано: "Снег сойдёт — отморозки тоже". Кроме того, показали замороженную курицу и назвали россиян "отмороженными".

"Перемирие на войне" — мем с подбитым Шахедом после поста о заморозке бюджета Минобороны РФ Фото: Из открытых источников

Перемирие на войне — мем с курицей после публикации о заморозке бюджета Минобороны РФ Фото: Из открытых источников

Авторы ещё одного мема создали панораму горящих НПЗ РФ, а на переднем плане поместили кота в вышиванке. Кот, держа в зубах сигару и в руках кофе, словно советует россиянам сначала пережить лето, а потом планировать зиму, если они переживут.

Перемирие на войне — мем с котом и НПЗ после публикации о заморозке средств Министерства обороны РФ Фото: Из открытых источников

Зима 2026–2027 — подробности

В 9 часов 14 августа Минобороны РФ опубликовало снимки с тремя "Шахедами", которые вошли в пике перед ударом. Россияне объявили, что якобы ударные БПЛА обрушатся на головы украинцев, как снег, и пообещали именно такую "зимнюю заморозку".

Перемирие в войне — сообщение о приостановке боевых действий от Минобороны РФ Фото: Скриншот

Отметим, что вечером 13 августа стало известно о непубличном предложении Украины в адрес РФ о приостановке ударов в акватории Чёрного моря. Западные СМИ написали, что это может быть связано с угрозой для агропродукции обеих стран. 14 августа появился ответ МИД РФ, в котором такое предложение было отклонено.

Напоминаем, что 18 июня сети заполонили мемы об ударе по Московскому НПЗ: зрителей особенно поразила крышка резервуара, взлетевшая на десяток метров.