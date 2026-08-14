Перемир'я у Чорному морі: Лавров відповів, чи припиняться удари (відео)

Глава Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров пояснив, чи планують росіяни припиняти стрілянину на російсько-українській війні. Зі слів Лаврова, РФ не припинятиме бої на лінії вогню, оскільки це "неприпустимо" і "перекреслить подвиг дідів". Які нові тези озвучив представник Кремля щодо війни РФ проти України?

Позиція Кремля щодо перемир'я, мирних переговорів та ударів по Україні Лавров озвучив в інтерв'ю росЗМІ "Вести", фрагменти якого 14 серпня опублікували у Telegram. Глава МЗС РФ заявив, що росіяни не планують спинятись, а натомість будуть ще сильніше бити по українцях.

Лавров заявив, що немає змісту зупиняти війну, поки немає "тривале, надійне, стійкого врегулювання". Далі посадовець наголосив, що зупинки не буде та назвав "причину". З його слів, якби РФ спинила війну проти України, то росіяни "зрадили б дідам, які воювали з нацистами". Крім того, глава МЗС говорив про "відповідальність перед тисячолітньою історією нашої країни".

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Під час спілкування з Лавровим ведуча процитувала "древніх російських князів, які говорили "Іде на ви!" і поцікавилась, як боротись з українцями-"терористами". У відповідь представник Кремля заявив, що РФ продовжить бити по українцях, щоб вибити можливості "військової машини".

Інші тези Лаврова в інтерв'ю "Вестям" щодо війни РФ проти України стосувались ймовірної причетності США до далекобійних операцій ЗСУ. Крім того, представник Кремля сказав, що Москва готова прийняти спецпредставників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, але поцікавився "з чим вони приїдуть".

Медіа "Вести" не вказало, якого числа брало інтерв'ю у Лаврова.

Перемир'я між Україною та РФ — деталі

Зранку 14 серпня з'явилась ще одна заява щодо перемир'я між Україною та РФ. Речниця МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що Кремль начебто не отримував офіційних пропозицій Туреччини про "мораторій на удари". При цьому наголошувалось, що "Росія не бачить підстав для припинення бойових дій у Чорному морі".

Перемир'я між Україною та РФ — Захарова про зупинку ударів у Чорному морі 14 серпня Фото: Скриншот

Зазначимо, вечері 13 серпня західні медіа повідомили, що начебто Україна запропонувала РФ перемир'я у Чорному морі. Ішлося про взаємне припинення ударів по портах та кораблях. Джерела медіа Sky News розповіли, що співрозмовники обох країн говорили про удари по зерновій портовій інфраструктурі. У матеріалі також зауважили, що можливе зростання цін на продовольство як наслідок атак.

Протягом минулих кількох тижнів Україна систематично била по російських кораблях, по потовій інфраструктурі та по танкерах тіньового флоту РФ, які везли підсанкційну нафту. Один з останніх ударів відбувся в ніч на 12 серпня: як заявив президент України Володимир Зеленський, атакували об'єкти у Новоросійську. Зі слів президента, в операції взяли участь кілька підрозділів Сил оборони, які задіяли ракети "Нептун", дрони-ракети "Паляниця" та морські дрони різних типів. OSINTери встановили, що пошкодили зернову та нафтоналивну інфраструктури та установку ППО.

Тим часом росіяни продовжували бити по Одеській області, як це робили з перших днів війни РФ проти України. Зокрема, 13 серпня стало відомо про два удари поспіль по залізничних потягах: реактивний "Шахед" убив двох машиністів.

Нагадуємо, 12 липня з'явився виступ російського диктатора Путіна, який відреагував на загрозу для підсанкційних танкерів РФ.