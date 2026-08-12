Били "Нептун" та "Паляниця": Зеленський розповів про унікальну атаку на Новоросійськ (відео)

Президент України Володимир Зеленський підтвердив атаку на Новоросійськ, яка відбулась в ніч на 12 серпня. З'ясувалось, що в атаці брали участь крилаті ракети "Нептун". У зоні ураження опинились порт та установки ППО. На опублікованих кадрах — марна робота кулеметів по повітряних цілях та хмари диму, які здійнялись над містом. Що розповів президент про новий удар Сил оборони по російських військових та стратегічних об'єктах?

Заява Зеленського з'явилась зранку 12 серпня, через кілька годин після появи відео з кадрами пожеж та диму у Новоросійську. У дописі на сторінці Facebook президент повідомив, що атаку на Новоросійськ провели з використанням ракет "Нептун", дронів "Паляниця" та безекіпажних морських катерів. Наголошується, що засоби ураження дістали до об'єктів, розташованих за 300 км від України.

Президент повідомив, що операцію у Новоросійську провели спільно ЗСУ (підрозділи не вказані), СБУ і також розвідка. Уражені цілі — місця дислокації ППО та порт (причали та інфраструктура).

"Окупаційний флот і вся інфраструктура, яка його підтримує, не буде в безпеці, поки триває російська агресія", — підсумував Зеленський.

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Атака на Новоросійськ — деталі

Фокус писав про зброю, якою вдарили по Новоросійську в ніч на 12 серпня. Крилаті ракети "Нептун" мають дальність від 300 до 1000 км й несуть бойову частину від 150 до 350 кг (залежно від модифікації). "Паляниця" — це ракета-дрон, яка летить на відстань до 650 км та має БЧ близько 100 кг. Який тип морських дронів використовувався, Зеленський не уточнив, але якщо працював Magura V5, то ішлося про дальність 800 км та БЧ 250-300 кг.

Тим часом на порталі сервісу пожеж FIRMS NASA показали розжарені ділянки у Новоросійську, у яких можуть тривати пожежі після влучання. У аналітичному Telegram-каналі "Око Гора" вказано, що Сили оборони, ймовірно, вдарили по транспортному морському терміналу, базі ВМС РФ та по причалу "Шесхарис", на якому навантажують нафтові танкери.

Атака на Новоросійськ — точки ураження після удару 12 серпня Фото: Око Гора

Зазначимо, зранку 12 серпня у російських пабліках та моніторингових каналах з'явилась інформація про атаку на Новоросійськ. На відео з місця подій показали стовпи диму, звуки вибухів та коментарі росіян, які підтверджують удари, а дехто припускає "наліт НЛО". Зранку губернатор Краснодарського краю підтвердив удар по Новоросійську, і також по Анапі, Геленджику та селу Волна Темрюкському району. Зі слів російського чиновника, є вісім поранених росіян і один загиблий.

Згодом медіа Reuters повідомило, з посиланням на власні джерела, що після удару по Новоросійську припинив роботу зерновий термінал. Ідеться про Новоросійський зерновий термінал, який відвантажує 90% зернових культур і має розгалужену інфраструктуру залізничних та автомобільних шляхів для підвезення вантажів.

Нагадуємо, медіа The Financial Times написало, що віцепрезидента США Джей Ді Венс попросив Україну не бити по порту Новоросійська і по іноземних танкерах у Чорному морі.