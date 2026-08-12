США натиснули на Зеленського: Венс попросив зупинити удари по танкерах у Новоросійську, — FT

Україна припинила удари безпілотниками по нафтових танкерах біля російського порту Новоросійськ після прохання віцепрезидента США Джей Ді Венса. Йдеться про судна, які перевозять казахстанську нафту.

Про це повідомило видання Financial Times з посиланням на українських чиновників та інших співрозмовників, знайомих із ситуацією.

За їхніми словами, Венс попросив президента України Володимира Зеленського зупинити такі атаки під час розмови 31 липня.

Після цього Україна не завдавала ударів по танкерах біля термінала Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC), зазначає FT. Київ погодився не атакувати інфраструктуру CPC та неросійські судна, якщо вони не перебувають під українськими санкціями і не перевозять російську нафту чи інші російські вантажі.

Американський чиновник підтвердив, що адміністрація США закликала Україну не атакувати неросійські судна в Чорному морі та інфраструктуру CPC. За його словами, США вважають консорціум важливим маршрутом постачання казахстанської енергії до європейських ринків.

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“Ми дуже уважно слухаємо наших американських партнерів”, — сказав український чиновник.

Він додав, що Київ створив відповідні механізми у відповідь на прохання США.

CPC є основним маршрутом експорту казахстанської нафти. Американські компанії Chevron та ExxonMobil мають частки в консорціумі та нафтових родовищах Казахстану, які його забезпечують.

У липні українські атаки на термінал CPC та російські судна в Азовському морі призвели до перебоїв з постачанням казахстанської нафти. Казахстану неодноразово доводилося зупиняти її прокачування до Новоросійська, а ставки на перевезення та страхування суден зросли більш ніж удвічі.

За даними Kpler, у липні CPC завантажив 1,3 млн барелів нафти на добу. Це на понад 300 тисяч барелів менше, ніж у червні, і на 600 тисяч менше, ніж у травні.

17 липня під час українських ударів був уражений танкер, зафрахтований Exxon, який очікував завантаження біля термінала CPC. Водночас Україна продовжила атаки на російську енергетичну інфраструктуру в інших районах країни.

За даними FT, українська сторона погодилася на прохання адміністрації Дональда Трампа також через бажання отримати дозвіл США на виробництво перехоплювачів для систем Patriot. Київ планує закупити кілька сотень таких ракет до зими, коли очікується посилення російських атак на критичну інфраструктуру.

Нагадаємо, у липні Україна атакувала об’єкти КТК у Новоросійську та судна, що перевозять казахстанську нафту. Після цього Київ і Вашингтон домовилися не атакувати неросійські танкери та інфраструктуру консорціуму, якщо вони не пов’язані з російськими вантажами.

Раніше гендиректор Chevron Майк Вірт звернувся до адміністрації Трампа через українські удари по танкерах у Чорному морі. Chevron має частку в одному з найбільших нафтових родовищ Казахстану та в Каспійському трубопровідному консорціумі.

Також Фокус розповідав, як атаки на Новоросійськ впливають на нафтові доходи Росії.