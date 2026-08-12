Новоросійськ в РФ атакували дрони: великий зерновий термінал зупинив роботу, — Reuters

Зерновий термінал у Новоросійську зупинив роботу після нічної атаки українських дронів. Власник термінала Demetra Holding підтвердив, що об’єкт зазнав пошкоджень.

Про це повідомило видання Reuters із посиланням на джерело в галузі.

За його словами, роботу термінала призупинили, а оцінка пошкоджень триває.

“Термінал призупинив роботу, триває оцінка збитків”, — сказав співрозмовник Reuters, який не назвав свого імені через чутливість питання.

Представник Demetra Holding підтвердив пошкодження термінала, але не уточнив їхній характер і відмовився від подальших коментарів.

Що відомо про Новоросійський зерновий термінал

Новоросійський зерновий термінал (НЗТ) — один із великих глибоководних портових комплексів Росії для перевалки зернових культур. Він розташований у Новоросійську Краснодарського краю та належить Demetra Holding.

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Термінал ввели в експлуатацію у 2008 році. Він має власні глибоководні причали, приймає зерно із залізничного та автомобільного транспорту, зберігає його в силосах і завантажує на морські судна. Загальна місткість силосів становить 130 тис. тонн.

НЗТ є частиною інфраструктури російського експорту зерна через Чорне море. За даними Reuters, близько 90% морського експорту російського зерна у сезоні 2023/2024 проходило через південні чорноморські порти.

У 2025 році термінал також розширив перелік вантажів: окрім зернових, через нього відправили 98 тис. тонн меляси та 14 тис. тонн жирних кислот. До кінця 2026 року НЗТ планував після модернізації збільшити обсяги відвантаження до 11 млн тонн на рік.

Demetra Holding об'єднує активи у сфері експорту, логістики та торгівлі зерном. До його структури також входять Новоросійський комбінат хлібопродуктів і зерновий термінальний комплекс “Тамань”.

Нагадаємо, у ніч на 12 серпня Новоросійськ Краснодарського краю РФ зазнав масованої атаки безпілотників. Місцева влада повідомляла також про атаку безпілотних морських катерів, пожежі та пошкодження кількох будівель через падіння уламків.

У липні українські сили атакували об’єкти Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) у районі Новоросійська та російські судна в Азовському морі. Через це виникали перебої з постачанням казахстанської нафти, а ставки на перевезення та страхування танкерів зросли більш ніж удвічі.