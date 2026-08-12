Дрони всю ніч атакували Новоросійськ: у місті численні "прильоти" і займання в районі порту (відео)

У ніч на 12 серпня Новоросійськ Краснодарського краю РФ опинився під масованою атакою безпілотників. Місцева влада повідомляє про атаку дронів і безпілотних морських катерів, а у самому місті фіксуються пожежі.

За попередньою інформацією, пожежа у Новоросійську зокрема зафіксована у районі морського порту. Про це повідомляють OSINT-аналітики.

Що відомо про нічну атаку

Зазначається, що у порту Новоросійська зокрема міг бути атакований зерновий елеватор. Йдеться про великий зерноперевалочний комплекс, призначений для прийому, зберігання та навантаження зерна на морські судна для подальшого експорту.

Кадри атаки дронів на Новоросійськ цієї ночі

Мер Новоросійська масований обстріл підтвердив. Також він заявив, що, окрім безпілотників, було зафіксовано атаку й безпілотними катерами. За його словами, через "падіння уламків" пошкоджено кілька житлових будинків, комерційну будівлю та будмайданчик.

Відео дня

Аналітики пишуть, що атака на Новоросійськ триває вже понад 5 годин. Весь цей час у місті чутно гул безпілотників, активну роботу протиповітряної оборони росіян та гучні вибухи. Місцеві скаржаться на сильний запах гару та дим у центрі міста. Окрім загрози безпілотників, у регіоні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

У Новоросійську пожежі після атаки дронів

OSINT-канали припускають, що однією з цілей цієї атаки могли бути спроби зірвати наміри росіян щодо можливого запуску крилатих ракет з-під Новоросійська. Перед цим надходили попередження від військових та влади про загрозу масованого обстрілу найближчими днями. Однак точних даних щодо цього наразі немає.

Нагадаємо, у ніч на 12 серпня безпілотники також масовано атакували Крим: після низки "прильотів" у містах зникло світло, вибухи також лунали у районі місцевих військових аеродромів.

Напередодні дрони атакували Воронезьку область РФ: під ударом опинився черговий логістичний хаб Wildberries.