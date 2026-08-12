Окупований Крим масовано атакують дрони: після "прильотів" у низці міст зникло світло (відео)

У ніч на 12 серпня безпілотники масовано атакують Крим: вибухи лунають на різних куточках окупованого півострова. У Сімферополі, Євпаторії, Саках та інших населених пунктах зникло світло після "прильотів".

Після вибухів світло зникло зокрема у Сімферополі, Саках, Євпаторії, Миколаївці, Береговому, Піщаному та Угловому, а у Севастополі спостерігаються перебої з електроенергією. Про це повідомив OSINT-канал "Крымский ветер".

"У різних районах Криму вмикається та вимикається світло, повідомляють підписники. Система розбалансувалася", — пише моніторинговий паблік.

За даними аналітиків, атака дронів на окупований Крим почалася ще увечері 11 серпня. Очевидці повідомляли про проліт безпілотників у небі та звуки вибухів у Сакському районі, Керчі, Ялті та Севастополі. Відомо, що на тлі атаки окупаційна влада ще близько 22:00 години перекрила Кримський міст у Керчі для руху автомобільного транспорту.

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Упродовж наступних годин серію вибухів та роботу російських мобільних вогневих груп було чутно також у районі військових аеродромів окупантів "Бельбек" та "Кача", пише "Крымский ветер". Вибухи лунали і в районі Балаклавської ТЕС у Криму, яка є однією із ключових енергетичних основ півострова.

Атака безпілотників на окупований Крим у ніч на 12 серпня

Чи не найбільше цієї ночі вибухів було зафіксовано у Севастополі, повідомляють у мережі. Проте так званий губернатор окупованого міста Михайло Развожаєв на момент публікації атаку не коментував, а лише попереджав про загрозу БпЛА для Севастополя.

Офіційної інформації щодо атаки на півострів та наслідки обстрілу на момент публікації не було.

Нагадаємо, 12 серпня десятки населених пунктів в окупованому Криму опинилися без світла та води.

7 серпня активісти руху опору "Свобода Росії" дісталися захисних споруд Кримського мосту.