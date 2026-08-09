Частина окупованого Криму залишилася без води та світла: що відомо

Десятки населених пунктів в окупованому Криму залишилися без води. Також на півострові виник дефіцит електроенергії.

Повна або часткова відсутність водопостачання спостерігається у великих містах тимчасово окупованого Криму, зокрема у Сімферополі, Феодосії та Керчі. Про це повідомило російське окупаційне підприємство "Вода Криму".

Зазначається, що у зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на мережах вода не подаватиметься щонайменше до 40 населених пунктів.

Крім того, у Криму зберігаються обмеження на постачання електроенергії. Пошкодження енергооб'єктів та магістральних електромереж не дозволяють забезпечити стабільне постачання електроенергії в ряді населених пунктів, повідомляють пропагандистські канали з посиланням на "Крименерго".

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Підкреслюється, що ремонтні роботи ускладнюються аномально спекотною погодою.

Нагадаємо, наприкінці липня стало відомо, що в Криму вже тривалий час немає світла та спостерігаються перебої з питною водою. При цьому мешканці північної частини півострова переїжджають до центральної частини півострова, де ситуація з електроенергією та водою дещо краща, а росіяни, які раніше скуповували нерухомість у Криму, починають її позбуватися за нижчою ціною.

Також Фокус повідомляв , що російський співак Григорій Лепс зіткнувся з наслідками агресії РФ в окупованому Криму. "Путініст" був змушений скасувати свої концерти у Феодосії та Ялті через "складну ситуацію" на півострові.