Часть оккупированного Крыма осталась без воды и света: что известно

Десятки населенных пунктов в оккупированном Крыму остались без воды. Также на полуострове возник дефицит электроэнергии.

Полное или частичное отсутствие водоснабжения наблюдается в крупных городах временно оккупированного Крыма, в частности Симферополе, Феодосии, Керчи. Об этом сообщило оккупационое российское предприятие "Вода Крыма".

Отмечается, что в связи в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях вода не будет подаваться по меньшей мере в 40 населенных пунктов.

Кроме того, в Крыму сохраняются ограничения подачи электроэнергии. Повреждения энергообъектов и магистральных электросетей не позволяют обеспечить стабильную подачу электроэнергии в ряде населенных пунктов, сообщают пропагандистские каналы со ссылкой на "Крымэнерго".

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Подчеркивается, что ремонтные работы осложняются аномально жаркой погодой.

Напомним, в конце июля стало известно, что в Крыму долгое время нет света и наблюдаются перебои с питьевой водой. При этом жители северной части полуострова переезжают в центральную часть полуострова, где ситуация с электричеством и водой получше, а россияне, которые раньше скупали недвижимость в Крыму, начинают от нее избавляться по более низкой цене.

Также Фокус писал, что российский певец Григорий Лепс столкнулся с последствиями агрессии РФ в оккупированном Крыму. "Путинист" был вынужден отменить свои концерты в Феодосии и Ялте из-за "сложной ситуации" на полуострове.