В Крыму назревает катастрофа: света нет по две недели, люди бегут из полуострова

Во временно оккупированном Крыму ситуация с электроснабжением, водоснабжением и топливом остается наиболее сложной на севере полуострова. В отдельных районах электричества нет до двух недель, а бензин по-прежнему дорогой.

Об этом заявил председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев в эфире программы "Ранок.LIVE".

По его словам, ситуация в разных районах Крыма быстро меняется. Если раньше в Судаке было электричество и вода, то сейчас город уже четыре суток находится без электроснабжения.

По словам Бариева, наиболее сложная ситуация сложилась в Джанкойском и Перекопском районах, а также в Армянске. Там электричества может не быть по две недели. Кроме того, на севере полуострова наблюдаются проблемы с водоснабжением — питьевую воду привозят и выдают в ограниченном количестве.

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Бариев также сообщил, что из-за перебоев с электроснабжением возникли трудности со сбором урожая. По его словам, фермеры обращались к людям с просьбой бесплатно помочь со сбором урожая, предлагая им забрать себе часть собранного.

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В Симферополе ситуация в последние дни улучшилась — электричество отключают лишь на несколько часов. В то же время за пределами города перебои с электричеством продолжаются по 5–6 часов.

По словам Бариева, топливо снова появилось в продаже, однако его стоимость остается высокой — около 225 гривен за литр. Бензин завозят из Краснодарского края, а покупателям продают по 20–40 литров, которые в основном используют для работы генераторов.

Он также отметил, что ситуация уже сказывается на рынке недвижимости. По словам Бариева, цены на жилье упали, а россияне, которые раньше покупали недвижимость в Крыму, начинают её продавать. Жители северной части полуострова переезжают в центральный Крым, где ситуация с электричеством и водой лучше, а часть крымчан уезжает за пределы полуострова из-за опасений возможной дополнительной мобилизации после сентябрьских выборов.

Напомним, 31 июля партизанское движение "АТЕШ" заявило, что Кремль якобы готовит отставку назначенного РФ главы оккупированного Крыма Сергея Аксенова. По данным движения, его могут отстранить от должности после сентябрьских выборов в оккупационные органы власти, возложив на него ответственность за гуманитарные проблемы и перебои с обеспечением полуострова. Также в "АТЕШ" сообщили, что Москва уже якобы рассматривает кандидатов на его замену.

После атаки на временно оккупированный Крым система NASA FIRMS зафиксировала масштабные пожары в нескольких районах полуострова. По данным мониторинговых ресурсов, под ударом оказались электроподстанции "Саки" и "Западно-Крымская", а также позиция российского зенитного ракетного комплекса С-400.

Ранее Фокус сообщал, что украинские беспилотники атаковали танкеры "теневого флота" РФ вблизи Керчи, которые перевозили топливо во временно оккупированный Крым. В Defense Express отметили, что дроны преодолели 300–600 километров, пролетели вблизи Крымского моста и районов с плотной российской ПВО, которая не смогла их сбить.